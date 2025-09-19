Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

19 сентября, 2025 11:29

Мир 0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Полиция узнала об этом плакате около 18:45 в среду вечером. Как пояснил Förde.news представитель полиции Филипп Ренонкур, стражи порядка убрали его, чтобы предотвратить эскалацию или возможную угрозу общественному порядку. Однако сообщение не исчезло полностью: по словам репортёров, плаката в витрине больше нет, но есть другой на стене напротив входной двери внутри магазина.

Многие жители выразили своё возмущение и осудили дискриминационный контент. Некоторые заявили, что почувствовали себя вернувшимися в эпоху нацизма. Многие призывали к бойкоту магазина. В некоторых случаях даже звучали призывы "оклеветать" магазин или поджечь его. В четверг утром на витрине уже красовпались лозунги типа: "Нацисты, вон отсюда!"

Городской совет немедленно отреагировал на вывеску. Мэр Фабиан Гейер (беспартийный) сказал: "Это напоминание о самых мрачных главах истории Германии, и ему совершенно не место в этом городе. Этот плакат был не выражением мнения, а четким демаршем против евреев в нашем обществе".

Этот инцидент вызвал бурную реакцию и за пределами Фленсбурга. Феликс Кляйн, уполномоченный федерального правительства по вопросам еврейской жизни в Германии и борьбы с антисемитизмом, осудил поступок владельца магазина в интервью Welt TV: "Это явный случай антисемитизма, и мы должны вмешаться. С этим нельзя мириться ни в коем случае".

Владелец магазина Ханс Вельтен Райш: "Я не нацист"

60-летний Ханс Вельтен Райш управляет магазином на Дубургерштрассе во Фленсбурге с 2016 года. Его ассортимент включает в себя техническую литературу, особенно оригинальные руководства по эксплуатации автомобилей и мотоциклов.

Сам Райш отвергает причисление себя к экстремистам. В интервью Förde.news он объяснил , что он "немного левее, немного правее - но не радикал". "Я не нацист", - подчеркнул он.

В то же время Райш подверг критике сегодняшнее использование терминов. По его мнению, такие слова, как "расизм", используются слишком легкомысленно. "Сегодня вы уже нацист, если заказываете цыганский шницель", - сказал Райш.

В интервью местной газете он также подробно рассказал о своем разочаровании политикой и обществом. Его критике подверглись бюрократия и освещения в СМИ до ближневосточного конфликта, вопросы свободы слова и личных разочарований в социальном окружении. Особенно критично Райш отозвался о текущей политике в отношении Израиля, которую он назвал "лицемерием" со стороны Запада.

Райш объяснил, что решил прекратить обслуживать клиентов, которые, по его мнению, поддерживают войну в Израиле. "Мне не нужны здесь такие люди - ни в бизнесе, ни в частной жизни", - сказал он, в то же время подчеркнув, что не имеет ничего против евреев, которые явно дистанцируются от войны: "Они тоже могут выпить кофе".

Райш был удивлен огромным откликом. "Я никогда не думал, что это вызовет такой резонанс, - сказал он. Изначально знак предназначался только для его ближайшего окружения. - Я не разжигаю ненависть, я просто говорю то, что думаю".

В четверг утром полиция Фленсбурга подтвердила журналу Stern, что получила по меньшей мере четыре жалобы на Ханса Вельтена Райша. "Сейчас они рассматриваются прокуратурой на предмет возможных правонарушений,- сказал представитель полиции. - Среди прочего, рассматривается обвинение в подстрекательстве".

