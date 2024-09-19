Евгений Чичваркин отметил в Юрмале свой 50-летний юбилей

Свой юбилей предприниматель отметил на вилле Морберга в Юрмале 10 сентября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin)

"Буду потихоньку доставать вас мрачными фото со своего дня рождения. Их много и хватит до нового года. Крепитесь", - написал предприниматель.

В 2008 году Чичваркин переехал жить в Лондон, но в последние годы он все больше времени проводит в Латвии.