Эванс, Сабино и Лука: итальянская поп-опера снова в Риге

The Italian Tenors — это трио, в состав которого входят одни из самых успешных теноров Италии Эванс Тонон, Сабино Гаита и Лука Сала. В грандиозной концертной программе они сочетают известные итальянские оперные арии и эстрадные песни с помощью своих классически поставленных голосов и оригинальных аранжировок. В их репертуар входят такие песни, как Lucio Dalla Caruso, The Love theme из «Крестного отца», «Аллилуйя» Леонарда Коэна, Time to Say Goodbye, Piccola e Fragile, Gloria и многие другие.

Концерт The Italian Tenors подчеркивает очарование Италии и исполнительную мощь вокалистов. С живой группой итальянских музыкантов вечер обещает стать невероятным музыкальным монтажом вокальной страсти и превосходного развлечения.

Новый альбом музыкальной группы выйдет в конце 2022 года и ознаменует десятый год деятельности трио по всему миру. Они расширили свой репертуар, включив в него известные песни из других стран, такие как мексиканская песня Besame Mucho; или Tonight американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна; или знаменитая австралийская баллада Waltzing Matilda; или Sto Perigiali To Kryfo (Таинственный берег моря), любимая песня греческого композитора Микиса Теодоракиса. В этом путешествии итальянских теноров будет сопровождать итальянская группа из пяти человек Babaarum.

В состав трио входят итальянские певцы Сабино Гаита, Лука Сала и Эванс Тонон. Сабино родом из южной Италии, но в раннем возрасте переехал в Милан, чтобы заниматься музыкой. Он играет на саксофоне, кларнете и фортепиано, а также любит писать поп-песни. Когда он не гастролирует с итальянскими тенорами, Сабино сотрудничает с Туринским оперным театром. Лука изучал музыку в Милане, где познакомился с Сабино в местной консерватории. Помимо пения, он играет на флейте и пишет песни для многих знаменитых итальянских исполнителей, в том числе написал песню, победившую на фестивале в Сан-Ремо в 2012 году – знаменитом фестивале поп-музыки в Италии. Эванс изучал музыку в Лондоне и Риме. До того, как присоединиться к The Italian Tenors, он сыграл несколько главных ролей во многих итальянских оперных театрах. Увлеченный всем исполнительским искусством, он является профессиональным актером и актером озвучивания, появляющимся в итальянских фильмах, сериалах и шоу.