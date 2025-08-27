Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эвакуация посетителей рижского торгового центра Riga Plaza: подробности

© LETA 27 августа, 2025 15:23

0 комментариев

Торговый центр Riga Plaza был эвакуирован в среду из-за сгоревших продуктов питания, сообщили представители торгового центра.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) провела проверку торгового центра и примерно через 30 минут «Riga Plaza» открылся для посетителей.

По данным «Firmas.lv», оборот владельца торгового центра «Riga Plaza» компании «LSREF3 Riga Plaza» в прошлом году составил 12,821 млн евро, что на 6% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании выросла в шесть раз и достигла 5,243 млн евро.

Компания «LSREF3 Riga Plaza» была зарегистрирована в 2016 году, а её уставный капитал составляет 5 504 800 евро. Владелец компании — SIA «Loft Office». Косвенным владельцем компании является балтийский инвестиционный холдинг недвижимости «Summus Capital», а конечным бенефициаром — гражданин Израиля Борис Скворцов.

Summus Capital — эстонская холдинговая компания, инвестирующая в недвижимость. В её портфеле 14 объектов недвижимости в трёх странах Балтии, включая торговые, офисные, логистические и медицинские здания общей площадью более 218 000 квадратных метров. Холдинг осуществляет прямые инвестиции в недвижимость через специализированные компании, созданные в соответствующих странах.

В Эстонии Summus Capital владеет медицинскими центрами «Veerenni 1» и «Veerenni 2», торговыми центрами «de la Gardie» и «Auriga», бизнес-центром «Punane 56» и складскими помещениями. В Латвии Summus Capital владеет торговыми центрами «Riga Plaza», «Damme» и «Depo Imanta DIY». В литовском портфеле компании представлены центр высоких технологий «BOD Group», торговый центр «Nordika» и офисные здания «Park Town».
 

Обновлено: 01:10 28.08.2025
Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Загрузка

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

