Эвакуация посетителей рижского торгового центра Riga Plaza: подробности

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) провела проверку торгового центра и примерно через 30 минут «Riga Plaza» открылся для посетителей.

По данным «Firmas.lv», оборот владельца торгового центра «Riga Plaza» компании «LSREF3 Riga Plaza» в прошлом году составил 12,821 млн евро, что на 6% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании выросла в шесть раз и достигла 5,243 млн евро.

Компания «LSREF3 Riga Plaza» была зарегистрирована в 2016 году, а её уставный капитал составляет 5 504 800 евро. Владелец компании — SIA «Loft Office». Косвенным владельцем компании является балтийский инвестиционный холдинг недвижимости «Summus Capital», а конечным бенефициаром — гражданин Израиля Борис Скворцов.

Summus Capital — эстонская холдинговая компания, инвестирующая в недвижимость. В её портфеле 14 объектов недвижимости в трёх странах Балтии, включая торговые, офисные, логистические и медицинские здания общей площадью более 218 000 квадратных метров. Холдинг осуществляет прямые инвестиции в недвижимость через специализированные компании, созданные в соответствующих странах.

В Эстонии Summus Capital владеет медицинскими центрами «Veerenni 1» и «Veerenni 2», торговыми центрами «de la Gardie» и «Auriga», бизнес-центром «Punane 56» и складскими помещениями. В Латвии Summus Capital владеет торговыми центрами «Riga Plaza», «Damme» и «Depo Imanta DIY». В литовском портфеле компании представлены центр высоких технологий «BOD Group», торговый центр «Nordika» и офисные здания «Park Town».

