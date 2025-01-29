«Это же голландцы, у них и премьер НАТО возглавил»: юрист о необъяснимой «мягкости» полиции к фанатам у Милды

- В чем, по-вашему, причина беспорядков у Памятника Свободы? Полиция была не готова обеспечить порядок и усмирить разгулявшихся фанатов из Нидерландов?

- Я больше скажу - один из юристов, членов нашей общественной организации, случайно оказался в тот момент в центре города, поскольку спешил по делам. Но обойти это скопление людей никак не удавалось и ему пришлось со стороны улицы Бривибас в Старый город прорываться буквально сквозь толпу. Несколько агрессивно настроенных хулиганов на него все-таки напали, - пришлось от них убегать. Он пытался призвать на помощь сотрудников полиции, которые на тот момент находились у Памятника свободы и должны были по долгу службы обеспечивать порядок. Но, с его слов, те лишь жевали жвачку и ничего не делали, чтобы утихомирить буянов. По его словам, все выглядело так, что еще бы чуть-чуть, и досталось бы самим стражам порядка, их бы тоже "отметелили". Не было в тот день у памятника даже почетного караула!

- Получается, власти не предвидели возможных беспорядков и просто не подготовились?

- Да, власти у нас не подготовлены. Потому-то и нет человека во власти, который имеет хоть какой-то опыт в сфере безопасности. Хотя сам Козловскис - в прошлом телохранитель, как раз он вышел из правительственной охраны, куда поступил на службу в 1990 году. Отчасти я понимаю логику этого "не реагирования" - если не обращать внимание на тех, кто вышел из-под контроля, то такого рода мероприятия заканчиваются мелким или средним хулиганством – не надо заморачиваться с возбуждением уголовных дел. Но такой подход с точки зрения горожан не выждерживает критики.

На самом деле, у нас есть опыт обеспечения безопасности крупных мерорпприятий. В 2005 году, когда приезжал президент США Буш, Рига была поделена на сектора, везде заграждения стояли. И в 2006 году, когда у нас проходил саммит НАТО, я сам был ответственным за сектор у Калнциемского моста в месте пересечения улицы Мелнсила. Там тоже было все огорожено. Везде были тотальные проверки, всех трясли... Если бы так поступили сейчас, ни одной хулиганской выходки бы не было, ни один фанат бы, конечно, нигде не пикнул, хотя я подозреваю, что наутро все эти фанаты стали бы кричать, что мы копируем методы "белорусского батьки". Вопрос, что лучше?

Одно могу сказать: за те два дня визита Джорджа Буша криминальная сводка была очень жидкой - преступники боялись лишний раз высовываться на улицу, чтобы не попасть под проверку документов.

И вот что еще интересно - для охраны памятников есть почетный караул.

-Но он у нас скорее символический...

- Боевых патронов у них нет, то надавать тумаков крепкие армейские ребята вполне могут сделать в случае необходимости. На самом деле, если открыть регламент почетного караула, то как раз там указано - если на охраняемый памятник происходит нападение, представляющее угрозу, то почетный караул должен отразить это нападение. Но вот интересно, что в тот день почетного караула почему-то у памятника Свободы не было. А фанаты должны понимать, что у караула есть винтовки, а у полиции - дубинки. Это поможет держать себя в руках.

-Полиция не пустила в ход дубинки. Как думаете, почему?

- Страх перед иностранцами – а это же еще и голландцы. Если мы применим силу к голландцам, как на это посмотрят? Ведь их премьер еще и возглавил НАТО. Мы же не хотим скандала.

- Но проблему "писающих мальчиков" ведь все-таки со временем искоренили. С повышением штрафов за испражнения у памятника Свободы поток мальчишников из Великобритании заметно иссяк.

- Штрафовали всего лишь 10 процентов тех, кто это делал, то есть лишь тех, кого смогли поймать. А 90% остальных вышли сухими из воды.

- Но столичные власти тоже свои выводы сделали - с появлением общественных туалетов неподалеку от Милды проблема фактически была решена.

- Да, конечно! Семь пьяных туристов из десяти воспользуются туалетом, а трое все-таки пойдут и справят нужду у памятника. Некоторые люди неисправимы - идут туда, куда хотят. Тем более, некоторые туристы даже не в курсе, что это за памятник и что он символизирует. Статуя и статуя.

Раньше составляли протокол о нарушении и сразу же, если нарушение очевидно, указывали, в чем оно состоит и налагали штраф. Сейчас система усложнилась, открывают дело, проверяют улики, прилагают доказательства (например, видеозаписи с носителей). Все это занимает неделю, если не больше. То есть, в случае массовых беспорядков, когда из толпы нужно вычленить зачинщиков, как в случае голландских фанатов, займет определенное время - может, даже месяц. А когда расследование завершится, и проверка закончится, виновный уже к тому моменту уедет из страны. То есть на выписанный штраф будет ноль реакции. Насколько мне известно, межгосударственные соглашения есть только в отношении радаров (превышения скорости), а что касается хулиганства и других мелких правонарушений, то пока нет такого.

- А повреждении статуи осколками петард разве является мелким хулиганством?

-Когда нанесен материальный ущерб, это уже злостное хулиганство. То есть в зависимости от тяжести ущерба и повреждений административное дело может быть переквалифицировано в уголовное. Если есть повреждение памятника, такое дело уже тянет на уголовное. Я знаю, что дело возбудили, но кто его фигуранты и на каком этапе находится расследование, мне пока неизвестно. Следим за развитием событий.