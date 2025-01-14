«Это я стоял в центре Киева, а не Путин»: Байден

«Когда Путин начал вторжение в Украину, он думал, что захватит Киев в течение нескольких дней. Но на самом деле после начала войны именно я появился в центре Киева, а не он. Путин никогда этого не сделал. Подумайте об этом!» — сказал Байден во время выступления в Государственном департаменте США.

«Я стал единственным верховным главнокомандующим, который посетил зону военных действий, не находящуюся под контролем американских сил», — добавил президент.

«Мы помогли Украине остановить Путина. И сейчас, три года спустя, Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Он пока не смог подчинить себе Украину. Не сумел разрушить единство НАТО. И не смог получить большие территориальные приобретения», — сказал Байден о результатах этой работы.

«Но работа еще не закончена, мы не можем бросить ее», — заявил президент.

Байден совершил визит в Киев в феврале 2023 года, то есть почти ровно через год после начала полномасштабной войны.

20 января новым президентом США должен стать республиканец Дональд Трамп, который выражал иные взгляды на урегулирование российско-украинской войны по сравнению с нынешней администрацией. В частности, он выступает за скорейшее установление мира и готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По данным Кильского института мировой экономики, с начала полномасштабного вторжения до конца октября 2024 года объемы помощи Киеву со стороны США составили более 88 млрд долларов (от Европы Украина получила или должна получить почти 125 млрд евро).

Многие республиканцы критикуют Байдена за решение направить Украине огромные объемы американской помощи и обвиняют его в безответственном обострении конфликта, что, по их мнению, чревато Третьей мировой войной.

Некоторые украинские и западные эксперты, напротив, считают, что Байден проявлял излишнюю осторожность и из боязни спровоцировать прямой конфликт с Россией своевременно не отправлял Киеву всей необходимой военной помощи.

Каждое решение о выделении ВСУ новых видов вооружений, будь то реактивные системы залпового огня HIMARS, танки или истребители F-16, Белый дом принимал в течение длительного времени, говорят сторонники такого подхода.

Китай и Ближний восток. Что еще говорил Байден о своем сроке

Подводя внешнеполитические итоги своей работы, Байден заявил, что сейчас все враги США стали слабее, чем до его правления. «Мы не начинали войн, чтобы добиться этих целей», сказал президент США.

Он добавил, что Америка побеждает в конкуренции между основными игроками на мировой арене, ее экономика останется самой мощной в мире, и Китаю не удастся ее обойти.

«Вы все помните, что эксперты считали — или предсказывали — что китайская экономика неизбежно превзойдет нашу. По многим прогнозам, это должно произойти к 2030 году или вскоре после этого», — заявил Байден.

«Но мы, те, кто был в этом помещении, сказали „нет". Мы решили инвестировать в самих себя, защитить наших рабочих и технологии. Этого не произойдет. Сейчас, судя по последним прогнозам о нынешнем курсе Китая, они никогда не обойдут нас. И точка».

Байден также заявил, что США помогли ослабить Иран и поддерживаемые этой страной группировки ХАМАС и «Хезболла». Он напомнил и падении режима Башара Асада в Сирии — еще одного регионального союзника Тегерана.

«По всем параметрам позиции Ирана сейчас наиболее слабые за многие десятилетия, — сказал об этом Байден. — Нет сомнений, что наши действия сыграли в этом значительную роль».

Президент США выразил надежду на скорое заключение сделки между правительством Израиля и палестинской группировкой ХАМАС о возвращении израильских заложников и перемирии в секторе Газа.

«Соглашение приведет к освобождению заложников, прекратить боевые действия, даст безопасность Израилю и значительно увеличит гуманитарную помощь палестинцам, которые испытали ужасные страдания в результате войны, развязанной ХАМАС», — сказал Байден.

Активисты по борьбе за права палестинцев критикуют Байдена за то, что он продолжал поставлять Израилю оружие после нападения ХАМАС на израильскую территорию и начала войны в Газе.

В результате атаки ХАМАС погибли 1200 израильтян, большинство из них мирные жители, более 250 человек были взяты в заложники. Во время ответной операции Израиля в Газе, по данным палестинских чиновников, были убиты более 46 тыс. человек, большая часть сектора оказалась разрушена, большинство его населения были вынуждены бежать из своих домов.