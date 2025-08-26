Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

Это возможность заменить «свечи демократии»: Пуче призывает добиться возврата денег народу в деле об OIK

Редакция PRESS 26 августа, 2025 15:50

Мнения 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями публицист Армандс Пуче на страницах la.lv опубликовал текст, в котором заявляет, что мы, возможно, уже наблюдаем сейчас за процессом смены власти, при этом это никак не связано с грядущими выборами.

"Метафорическое выставление счёта политическим гордецам не произойдёт так, как они себе представляли, хотя, возможно, это будет первый случай в истории Латвийского государства, когда счёт действительно выставят в прямом смысле этого слова. Без церемоний. По решению суда", - отмечает Пуче.

Речь в его тексте идёт об инициативе группы адвокатов, которые собираются взыскать с государства деньги, переплаченные народом из-за схемы с OIK (компонент обязательной закупки).

"Счета за электричество оплачивали все, поэтому не будет преувеличением сказать, что этот процесс касается каждого. Единственное, что вам нужно сделать сейчас, — зарегистрировать свою обеспокоенность на сайте www.tiesiskums.lv, чтобы быть среди истцов. Напоминаю: если мы не будем требовать, те, кто держит государство в своих руках, не дадут нам ничего по доброй воле, хотя в нормальной ситуации эту ошибку следовало бы исправить без судебного процесса. Потому что создатели и исполнители этой хитроумной схемы всё ещё среди нас", - напоминает Пуче.

Публицист отмечает, что Сейм создает бесконечные комиссии по расследованию, но за ошибки всё равно никто из политиков никогда не отвечает.

"По поводу OIK — а это было в 2020 году! — парламентская комиссия по расследованию ведь заключила, что «схема OIK связана с сознательными действиями государственного аппарата в рамках ошибочного правового регулирования, зная, какие потенциальные последствия это вызовет». Сознательное мошенничество в группе, где нет ни одного виновного. Если это признаётся, как, похоже, обстоит дело в данном случае, то, например, интересно, какую роль играет Генеральная прокуратура, которая, кажется, должна защищать интересы общества? Где таблетки аспирина от Министерства юстиции, ведь, как минимум, у кого-то после такого заключения должна была заболеть голова? О каких принципах демократического государства мы говорим, если даже такое явное мошенничество остаётся где-то между небом и землёй — в воздухе?", - возмущается Пуче.

Он напоминает, что Европейская комиссия ещё в 2017 году заключила, что так называемый механизм поддержки Латвии для некоторых производителей возобновляемой энергии был незаконной государственной помощью, и эта «схема создавала выборочные преимущества для производителей электроэнергии из возобновляемых источников и когенерации, поскольку поддержка в виде закупочных тарифов и/или фиксированных платежей за установленную мощность гарантировала им цену на электроэнергию, превышающую рыночную».

"Европа констатирует, Сейм констатирует, но оказывается, что дальше никому до этого нет дела. А обычный латыш уже не революционер, не бегает по улицам с возмущением. Не бегает, потому что не верит в правосудие", - считает Пуче.

На его взгляд, мало кто из нас понимает, насколько из-за OIK  была подорвана конкурентоспособность латвийской экономики.

"И всё только ради того, чтобы узкая группа наживалась за счёт общества. Если министр экономики Валайнис говорит, что все его предшественники на этом посту несут ответственность, начиная с 2005 года, то и он сам теперь подлежит наказанию у того же столба. Потому что он ничего не делает, чтобы исправить эту несправедливость", - заявляет Пуче.

Публицист отмечет, что если дело дойдёт до суда, государство проиграет с разгромным счётом.

"Именно поэтому никто из этих власть имущих не продвигал добровольное признание вины государством, потому что вина имеет большую цену — сотни миллионов. Тогда за закрытыми дверями решили, что в таком случае нашему крупному производителю электроэнергии придётся несладко. Погодите, но то, что этот крупный флагман был по уши в OIK — это как бы не считается? Через счета этой компании и администрировалась эта афера. Разумно ли в таком случае идти против государства? Вообще-то, государство — это мы, граждане Латвии. И никто не идёт против чего-то — требуют логичной компенсации в твёрдой валюте, потому что это было несправедливо", - пишет Пуче.

Он верит в успех дела, поскольку в Европе были прецеденты, когда государства возвращали своим гражданам деньги. В том числе и среди наших ближайших соседей - Литвы.

"Они добились в своём иске, чтобы государство вернуло 160 миллионов за переплаченные тарифы на электроэнергию — компенсации получат конкретные домохозяйства и предприятия, которые поверили в присутствие справедливости. Переплаченное домохозяйства получат обратно в течение 2 лет, а предприятия — в течение 8 лет.

А что же мы, латыши? Надо действовать, хорошо понимая, что те, кто у власти, будут этому сопротивляться. Потому что это их созданный и поддерживаемый порядок, поэтому это именно им неудобно и невыгодно", - пишет Пуче.

Публицист отмечает, что против упомянутой группы адвокатов и их конкретной инициативы в коридорах власти уже началась кампания по сопротивлению.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:20 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Литва: ужас-ужас-ужас, Грузия атакует!
Sfera.lv 6 часов назад
Правительство сократило базовые расходы бюджета на 2026 год на 171 млн евро
Bitnews.lv 8 часов назад
Эстония: миллион евро инвестиций пустили на ветер
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: крестьяне не могут свести концы с концами…
Sfera.lv 9 часов назад
Рига: вода подорожает…
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: прокуратура возобновила дело о смерти баскетболиста
Sfera.lv 12 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать