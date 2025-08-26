Это возможность заменить «свечи демократии»: Пуче призывает добиться возврата денег народу в деле об OIK

"Метафорическое выставление счёта политическим гордецам не произойдёт так, как они себе представляли, хотя, возможно, это будет первый случай в истории Латвийского государства, когда счёт действительно выставят в прямом смысле этого слова. Без церемоний. По решению суда", - отмечает Пуче.

Речь в его тексте идёт об инициативе группы адвокатов, которые собираются взыскать с государства деньги, переплаченные народом из-за схемы с OIK (компонент обязательной закупки).

"Счета за электричество оплачивали все, поэтому не будет преувеличением сказать, что этот процесс касается каждого. Единственное, что вам нужно сделать сейчас, — зарегистрировать свою обеспокоенность на сайте www.tiesiskums.lv, чтобы быть среди истцов. Напоминаю: если мы не будем требовать, те, кто держит государство в своих руках, не дадут нам ничего по доброй воле, хотя в нормальной ситуации эту ошибку следовало бы исправить без судебного процесса. Потому что создатели и исполнители этой хитроумной схемы всё ещё среди нас", - напоминает Пуче.

Публицист отмечает, что Сейм создает бесконечные комиссии по расследованию, но за ошибки всё равно никто из политиков никогда не отвечает.

"По поводу OIK — а это было в 2020 году! — парламентская комиссия по расследованию ведь заключила, что «схема OIK связана с сознательными действиями государственного аппарата в рамках ошибочного правового регулирования, зная, какие потенциальные последствия это вызовет». Сознательное мошенничество в группе, где нет ни одного виновного. Если это признаётся, как, похоже, обстоит дело в данном случае, то, например, интересно, какую роль играет Генеральная прокуратура, которая, кажется, должна защищать интересы общества? Где таблетки аспирина от Министерства юстиции, ведь, как минимум, у кого-то после такого заключения должна была заболеть голова? О каких принципах демократического государства мы говорим, если даже такое явное мошенничество остаётся где-то между небом и землёй — в воздухе?", - возмущается Пуче.

Он напоминает, что Европейская комиссия ещё в 2017 году заключила, что так называемый механизм поддержки Латвии для некоторых производителей возобновляемой энергии был незаконной государственной помощью, и эта «схема создавала выборочные преимущества для производителей электроэнергии из возобновляемых источников и когенерации, поскольку поддержка в виде закупочных тарифов и/или фиксированных платежей за установленную мощность гарантировала им цену на электроэнергию, превышающую рыночную».

"Европа констатирует, Сейм констатирует, но оказывается, что дальше никому до этого нет дела. А обычный латыш уже не революционер, не бегает по улицам с возмущением. Не бегает, потому что не верит в правосудие", - считает Пуче.

На его взгляд, мало кто из нас понимает, насколько из-за OIK была подорвана конкурентоспособность латвийской экономики.

"И всё только ради того, чтобы узкая группа наживалась за счёт общества. Если министр экономики Валайнис говорит, что все его предшественники на этом посту несут ответственность, начиная с 2005 года, то и он сам теперь подлежит наказанию у того же столба. Потому что он ничего не делает, чтобы исправить эту несправедливость", - заявляет Пуче.

Публицист отмечет, что если дело дойдёт до суда, государство проиграет с разгромным счётом.

"Именно поэтому никто из этих власть имущих не продвигал добровольное признание вины государством, потому что вина имеет большую цену — сотни миллионов. Тогда за закрытыми дверями решили, что в таком случае нашему крупному производителю электроэнергии придётся несладко. Погодите, но то, что этот крупный флагман был по уши в OIK — это как бы не считается? Через счета этой компании и администрировалась эта афера. Разумно ли в таком случае идти против государства? Вообще-то, государство — это мы, граждане Латвии. И никто не идёт против чего-то — требуют логичной компенсации в твёрдой валюте, потому что это было несправедливо", - пишет Пуче.

Он верит в успех дела, поскольку в Европе были прецеденты, когда государства возвращали своим гражданам деньги. В том числе и среди наших ближайших соседей - Литвы.

"Они добились в своём иске, чтобы государство вернуло 160 миллионов за переплаченные тарифы на электроэнергию — компенсации получат конкретные домохозяйства и предприятия, которые поверили в присутствие справедливости. Переплаченное домохозяйства получат обратно в течение 2 лет, а предприятия — в течение 8 лет.

А что же мы, латыши? Надо действовать, хорошо понимая, что те, кто у власти, будут этому сопротивляться. Потому что это их созданный и поддерживаемый порядок, поэтому это именно им неудобно и невыгодно", - пишет Пуче.

Публицист отмечает, что против упомянутой группы адвокатов и их конкретной инициативы в коридорах власти уже началась кампания по сопротивлению.