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Это теперь такие будут «скорые»? Что означает фото главы Неотложной помощи на самокате

Редакция PRESS 27 июня, 2025 17:09

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По интернету уже не первый день «гуляет» скриншот, сделанный с публикации в социальной сети «X» главы Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле с ее же изображением на самокате, оттрафарированном в ярких цветах неотложного транспорта самой Службы.

Фотография главы «неотложки» на скутере сопровождается надписью «Поехали!», в личном аккаунте Лиене Ципуле. На заднем плане можно различить радостных сотрудников пресс-центра NMPD. Пользователи социальных сетей с недоумением пересылают друг другу этот снимок, до конца не понимая, что же это значит? Наши читатели поделились этим изображением c редакцией и тоже задались вопросом – «Мы что-то пропустили? Действительно ли в места со сложными подъездными путями медики «неотложки» теперь добираются на самокатах?»

Press.lv переадресовал этот вопрос самой службе. Представитель пресс-центра NMPD Арита Фреймане заверила, что пока выездная  помощь неотложным пациентам оказывается только на автотранспорте:

- Никаких закупок самокатов для большей мобильности медиков «неотложки» Служба не производила, этого пока нет даже в проекте. Более того, Служба даже не решила, нужны нам такие скутеры или нет.

- Но изображение Лиене Ципуле на самокате и правда внушает доверие – многие жители Латвии восприняли эту новость всерьез и ждут не дождутся, когда же врачи и медсестры появятся на улицах Рига и не только на самокатах…

- На самом деле, это следует воспринимать больше как шутку – руководство нашей службы часто приглашают на разные презентации, где демонстрируют всевозможные новшества, которые предлагают производители – компании по производству медицинского оборудования. Нам демонстрировали и такие изобретения, как  шприцы нового образца, какую-то новейшую аппаратуру или вот, как сейчас, самокаты. Да, глава Службы Лиене Ципуле опробовал их в действии, но это не следует воспринимать буквально – так, как будто все это уже заказано, закуплено и внедрено в повседневную жизнь! Изобретатели просто делятся с нами своими изобретениями и новинками  и просят опробовать их в работе.

- А кто изобрел этот скутер? Местные умельцы или заграничные?

- Это изобретатели из Лиепаи – представители той же компании, которая ранее разработала специальные велосипеды для полиции. К слову, стражи порядка их одобрили, и сейчас, насколько мне известно, лиепайские муниципальные полицейские на них выезжают во время работы. У нас сложилась такая традиция, что все предприятия часто делятся своими новинками, все что-то придумывают, и вот предложили опробовать такой самокат. Мы решили, почему бы и нет? И глава Службы неотложной медицинской помощи лично поучаствовала в его презентации. Это не является чем-то из ряда вон выходящим – уже привычная для нас практика: представители Службы время от времени участвуют в разных презентациях. Причем больше в шутку, чем всерьез. Так, к примеру, в таком же духе мы недавно презентовали и ролики для работников «неотложки». Но стоит понимать, что все это – всего лишь пища для размышлений, а не свершившийся факт.

Мы благодарны изобретателям за их труд, но прежде, чем что-то заказывать и закупать, всегда обсуждаем и прикидываем, в каких обстоятельствах то или иное оборудование можно использовать, для каких целей. Подойдет ли оно вообще нашему персоналу? Насколько оно удобно и безопасно? А затем уже принимаем решение – пригодилось бы оно Службе или нет.

Если мы решим что-то приобрести и объявим о таком решении публично, обязательно выпустим пресс-релиз и сообщим об этом журналистам, а через них и всем жителям Латвии. Пока же такие презентации больше носят развлекательный характер.   

- Но в каком-то, возможно, ближайшем будущем, ваши медики могли бы использовать такие скутеры? Например, если автомобиль застрял в пробке?

- Почему бы и нет? Очень многие люди в повседневной жизни часто ездят на самокатах. И медики не исключение. Не думаю, что понадобилось бы их этому специально обучать. Думаю, скутеры медикам неотложки могли бы пригодиться, например, во время таких массовых мероприятий как праздник песни, какие-то концерты или во время каких-то марафонов – велосипедных или пеших. Самокат ведь намного мобильнее машины и легко может объехать пробку. Но тех, кто волнуется, могу успокоить - пока сотрудники неотложной помощи выезжают на вызовы исключительно на автотранспорте. На самокаты их н кто не пересаживает. Могу также заверить, что не будет такого, что вот в один прекрасный день возьмут и примут решение – с сегодняшнего дня бригады неотложки, к примеру, в Стренчи будут ездить исключительно на самокатах. Не беспокойтесь, такого точно не будет.

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