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«Это свинство!» Чтобы участвовать в Празднике песни артистам придется заплатить

Редакция PRESS 23 января, 2025 16:06

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У самоуправлений не хватает финансовых ресурсов, поэтому творческим коллективам придется платить за участие в определенных мероприятиях перед XXVIII Всеобщим латвийским праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, сообщили в среду в Комиссии по образованию, культуре и науке Сейма.

Руководитель Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ) Сигне Пуяте на заседании комиссии отметила, что впервые с членов коллектива будет взиматься плата за участие в межпраздничных мероприятиях, но других вариантов нет. После этого заявления в социальных сетях поднялся шум.

Чтобы «смягчить» то, что уже было сказано, министр культуры Агнесе Лаце заявила, что плата за участие групп в мероприятиях между Праздниками песни и танца была предложена как крайняя мера.

«Я думаю, что необходимо искать другие решения, чтобы межпраздничные мероприятия могли состояться и не учитывать плату за участие», — сказала министр, добавив, что в государственном бюджете на межпраздничные мероприятия предусмотрено 230 000 евро, и что в прошлом году также проводились мероприятия, на которые были выделены средства из государственного бюджета.

Однако буря эмоций в социальных сетях начала набирала обороты.

Политик Рихардс Колс: Я читаю и прихожу в замешательство. Невозможно понять, является ли такая деструктивная идея, как взимание платы за участие в Празднике песни и танца, просто некомпетентностью или (что еще хуже) преднамеренным злым умыслом. Участники фестиваля уже сейчас тратят свое время и деньги на продолжение традиции, которая старше нашей страны. Танцоры и певцы уже шьют национальные костюмы за свой счет — лучшей идеей было бы, наконец, перейти к их обеспечению государством. Однако идея введения платы за участие для самих создателей фестиваля — артистов — это шаг, который подорвет традицию песенного праздника.

Майя: Министр культуры от "Прогрессивных" очень прогрессивен. На какое-то 12-страничное исследование об индийских курьерах деньги есть, а вот для участников Праздника песни их нет. Что-то пошло не так в нашем правительстве. Давайте продолжим в том же духе, пока последние лумающие люди не покинут Латвию...

Арнис: Мы все уже оплатили Праздник песни и танца за счет налогов. Взимание дополнительного налога с участников — это свинство! Пожалуйста, пролейте свет на авторов этой идеи, чтобы люди, встречаясь с ними, знали, как их приветствовать: хрю-хрю.

Вальтерс: Для меня Праздник песни закончился. Тут тоже больше не о чем петь. Но я могу напевать себе под нос о том, что могу. Нет, я не буду платить за участие или билет.

Арнис: Почему платить должны только те, кто хочет петь? По моему мнению, следует предпринять еще более смелые шаги: ввести ежегодный налог на Праздник песни для каждого жителя Латвии! Это укрепило бы идентичность латвийского народа! Давайте наконец станем хозяевами своей земли!

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