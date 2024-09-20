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«Самый большой плевок в лицо народу»: очередное высказывание Силини вызвало бурю эмоций (6)

Neatkarīgā Rīta Avīze 20 сентября, 2024 11:06

Латышские СМИ 6 комментариев

LETA

Поскольку использование официантов в обществе оказалось не популярено, министры сами будут тратить время на дорогу за кофе во время заседания правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня (JV) в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Премьер-министр напомнила, что это была инициатива директора Государственной канцелярии Райвиса Кронберга.

«Он хотел, чтобы на очень длинной и продолжительной встрече, как в Европе, министры, по крайней мере, не тратили впустую часть своей зарплаты и время на кофе, чтобы они могли сосредоточиться на очень сложных вопросах в Кабинете министров", - заявила Силиня.

Эти слова подверглись резкой критике в обществе. Люди советуют также раздавать министрам, например, подгузники - потому что важна каждая минута работы на благо страны и народа. Также люди напоминают, что есть термокружки, термосы – не самое гламурное решение, зато горячий кофе всегда под рукой и в большом количестве.

Также стоит напомнить, что совсем недавно бурю комментариев в соцсетях вызвал кадр видео с заседания Кабмина. На нем было показано, как министрам скучно слушать речь президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, и они сосредоточились на побочной деятельности, например, "посидеть в телефоне". А ведь можно было не скучать, а пойти выпить кофе...

Кстати, Силиня уже не первый раз раздражает народ своими высказываниями. Например, ажиотаж вызвали и другие ее заявления. Например: "если человек может позволить себе путешествовать, он может и за паспорт заплатить 60 евро".

Портал NRA сделал подборку мнений, которые прозвучали в социальных сетях после комментария о том, что министрам теперь придется тратить свое время на походы за кофе.

Журналист Лато Лапса: "Вы все еще думаете, что истории о Марии-Антуанетте выдуманы? А русская поговорка "из грязи в князи"?"

Жаклин: "Бедные, «тратят время зря». Интересно, а как люди в частном секторе тратят свое время, даже не имея возможности иногда поесть, чтобы заработать деньги, часть которых вы отнимаете, чтобы получить свою переплаченную зарплату за работу, которую вы выполняете годами с полным разгильдяйством? Ради кофе, видите ли, приходится поднять собственный зад. Беспрецедентное высокомерие!"

Велга: "Так вот как подошвы министров не изнашиваются!"

Trakums: "Я уже думаю, что надо было ввести того, кто всех обходит с ведром, чтобы после кофе не тратить время на поход в туалет".

Бывший министр образования Анита Муйжниеце: "Ну, это корона, честное слово. Для тех, кто не знает - тут же в зале заседаний Кабмина за дверью есть (была когда-то?) кофемашина, где можно было приготовить себе кофе. Я действительно не помню, чтобы время было потрачено зря или кому-то было бы очень сложно налить чашку".

Музыкант Айнарс Милавс: "Я бросаю челендж – приглашаю Силину и друзей купить термосы! Я только что купил один за 14 евро с копейками".


Арвилс: Думаю, это самый большой плевок в лицо народу за всю историю.

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Комментарии (6) 49 реакций
Комментарии (6) 49 реакций
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