«Это проект тюрьмы, да?» — новостройка в Риге подняла бурю в сети

Одно из зданий комплекса практически построено, поэтому хорошо видно, как оно вписывается в окружающее пространство. Мягко говоря, люди не ломают стулья от восторга. Скорее, они жестко критикуют его и ищут виновных.

Сандра на сайте «Х» поднимает дискуссию с хорошей долей иронии: «Мне нравится, как развивается наша Рига. Думаю, туристы будут приезжать толпами, чтобы полюбоваться».

Айварс: «Ага, что-то действительно развивается! Лукавсала, она действительно становится еще одним Дубаем. Все туристы будут в восторге от наших современных домов».

Артис: «Непонятно, почему был принят такой ужасный проект»

Дейза: «Только сегодня мы проезжали мимо, и мы с мужем обсуждали, как такое уродство могло быть принято для строительства в таком месте. Даже в Пурвциемсе и Плявниеках есть новые проекты красивее этого чуда».