«Это проект тюрьмы, да?» — новостройка в Риге подняла бурю в сети

Одно из зданий комплекса практически построено, поэтому хорошо видно, как оно вписывается в окружающее пространство. Мягко говоря, люди не ломают стулья от восторга. Скорее, они жестко критикуют его и ищут виновных.
Сандра на сайте «Х» поднимает дискуссию с хорошей долей иронии: «Мне нравится, как развивается наша Рига. Думаю, туристы будут приезжать толпами, чтобы полюбоваться».
Айварс: «Ага, что-то действительно развивается! Лукавсала, она действительно становится еще одним Дубаем. Все туристы будут в восторге от наших современных домов».
Артис: «Непонятно, почему был принят такой ужасный проект»
Дейза: «Только сегодня мы проезжали мимо, и мы с мужем обсуждали, как такое уродство могло быть принято для строительства в таком месте. Даже в Пурвциемсе и Плявниеках есть новые проекты красивее этого чуда».
Man patīk, kā attīstās mūsu Rīga. Tik skaistas mājas top Lucavsalā. Domāju, ka tūristi bariem brauks apbrīnot. Šī jau gatava, ja kāds domā, ka vēl kas nāks klāt. pic.twitter.com/AFPx0D8e8r— Sandra Briede (@BriedeBriede) April 19, 2025