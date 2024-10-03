Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

«Это полный ад»: у Муцениеце хотят отобрать детей (3)

СтарХит 3 октября, 2024 17:07

Для настроения 3 комментариев

Вчера состоялось очередное судебное заседание по делу Павла Прилучного, который хочет, чтобы сын Тимофей и дочь Мия от Агаты Муцениеце жили с ним.

Агата поделилась впечатлениями от заседания, которое, по словам источников, длилось пять часов. Артистка не стала скрывать, что в шоке от происходящего. К слову, суд пока не вынес окончательное решение, так что борьба между бывшими за сына и дочь продолжается.

«Друзья! Прокомментирую вчерашний день, знаю, что вы переживаете! Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит — это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать того, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе. Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло! И я верю, что Бог все видит! Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут!» — отметила 35-летняя актриса в личном блоге.

Ранее Агата Муцениеце судилась с экс-супругом за алименты и выиграла тяжбу. Тогда артистка недоумевала, почему Павел, который может похвастаться финансовым благополучием, не торопится поддерживать общих детей материально.

«Прерву свое молчание. Скажу только одно: 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям.

Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтобы не дать денег детям). Главное, казаться, в этом вся соль. А вообще — это ужасающая тенденция в нашей стране. Мужчины после развода просто скидывают все на плечи матерей, которые должны выкладываться и финансово, и морально! Просто ужасающе!» — негодовала Муцениеце в соцсети.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 27 реакций
Комментарии (3) 27 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сенсация! Наши сыграли в ничью с турецким «Галатасарай» в рамках этапа Лиги Европы-2024/25. ФОТО, ВИДЕО (3)

Важно 21:58

Важно 3 комментариев

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

Читать
Загрузка

Снова авария со смертельным исходом: погиб еще один мотоциклист в центре Риги (3)

Важно 21:23

Важно 3 комментариев

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.

Читать

Просто море людей: по Старой Риге прошла огромная толпа турецких болельщиков. ВИДЕО, ФОТО (3)

Важно 21:19

Важно 3 комментариев

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (3)

ЧП и криминал 21:12

ЧП и криминал 3 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

«Так случилось и с этой стаей птиц»: экс-министр обороны назвал причину залета российского дрона (3)

Латышские СМИ 21:09

Латышские СМИ 3 комментариев

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.

Читать

Теперь они могут забрать их из больницы: Сиротский суд восстановил в правах родителей переболевших дифтерией детей (3)

Важно 20:54

Важно 3 комментариев

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Читать

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную (3)

Важно 20:17

Важно 3 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать