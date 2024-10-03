Агата поделилась впечатлениями от заседания, которое, по словам источников, длилось пять часов. Артистка не стала скрывать, что в шоке от происходящего. К слову, суд пока не вынес окончательное решение, так что борьба между бывшими за сына и дочь продолжается.

«Друзья! Прокомментирую вчерашний день, знаю, что вы переживаете! Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит — это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать того, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе. Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло! И я верю, что Бог все видит! Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут!» — отметила 35-летняя актриса в личном блоге.

Ранее Агата Муцениеце судилась с экс-супругом за алименты и выиграла тяжбу. Тогда артистка недоумевала, почему Павел, который может похвастаться финансовым благополучием, не торопится поддерживать общих детей материально.

«Прерву свое молчание. Скажу только одно: 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям.

Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтобы не дать денег детям). Главное, казаться, в этом вся соль. А вообще — это ужасающая тенденция в нашей стране. Мужчины после развода просто скидывают все на плечи матерей, которые должны выкладываться и финансово, и морально! Просто ужасающе!» — негодовала Муцениеце в соцсети.