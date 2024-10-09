Это очень серьезное нарушение: что стало с воспитателем детсада, от которой ушла трехлетняя девочка

По ее словам, инцидент произошел из-за нескольких факторов – воспитательница после пересменки, которая происходила на улице, не пересчитала детей, потому и не заметила пропажу одного из них, что является серьезным нарушением, а также кто-то из родителей не закрыл калитку. В итоге малышка покинула территорию детского сада.

После инцидиента были предприняты и другие меры безопасности - во время прогулки детей, с 9:00 до 13:00, закрыта вся территория детсада и попасть туда можно, только позвонив дежурному сотруднику, открывающему ворота для родителей и посетителей.

После инцидента для всех работников дошкольного учреждения был проведен инструктаж по правилам трудового распорядка учреждения, инструктаж по технике безопасности и повторный инструктаж.

Также во время рабочих совещаний с руководителями учебных заведений и их заместителями по хозяйственным вопросам были актуализированы вопросы физической безопасности во всех учебных заведениях.

Как уже сообщалось, после инцидента была начата служебная проверка.