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Это очень серьезное нарушение: что стало с воспитателем детсада, от которой ушла трехлетняя девочка

Редакция PRESS 9 октября, 2024 13:59

ЧП и криминал 0 комментариев

После того, как в середине сентября трехлетняя воспитанница самовольно покинула территорию детского сада средней школы Zinātņu (ул. Стацияс, 45), педагог, не проконтролировавшая число детей, с 30 сентября была уволена, сообщила руководитель Управления образования Марина Исупова, пишет gorod.lv.

По ее словам, инцидент произошел из-за нескольких факторов – воспитательница после пересменки, которая происходила на улице, не пересчитала детей, потому и не заметила пропажу одного из них, что является серьезным нарушением, а также кто-то из родителей не закрыл калитку. В итоге малышка покинула территорию детского сада.

После инцидиента были предприняты и другие меры безопасности - во время прогулки детей, с 9:00 до 13:00, закрыта вся территория детсада и попасть туда можно, только позвонив дежурному сотруднику, открывающему ворота для родителей и посетителей.

После инцидента для всех работников дошкольного учреждения был проведен инструктаж по правилам трудового распорядка учреждения, инструктаж по технике безопасности и повторный инструктаж.

Также во время рабочих совещаний с руководителями учебных заведений и их заместителями по хозяйственным вопросам были актуализированы вопросы физической безопасности во всех учебных заведениях.

Как уже сообщалось, после инцидента была начата служебная проверка.

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