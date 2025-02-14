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«Это очень дорогой налог»: цены на авиабилеты подорожают в 2-3 раза из-за новых требований ЕС

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 13:04

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Требования Европейского Союза по использованию экологически чистого топлива в авиаперевозках приведут к росту цен на авиабилеты. Ожидается, что цены на билеты повысятся не только в 2025 году, но и будут продолжать расти ежегодно. Второе повышение цен прогнозируется в 2027 году, пишет "Неаткарига".

Уже в конце прошлого года авиасектор предупреждал о росте цен из-за новых требований ЕС. Авиакомпании обязаны использовать более экологичное топливо, что неизбежно скажется на стоимости билетов.

На уровне ЕС установлены амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня чистых выбросов. Промежуточная цель – сокращение на 55% к 2030 году.

Для достижения этих целей с 2025 года для всех рейсов, вылетающих из аэропортов ЕС, будет установлена минимальная квота на использование устойчивого авиационного топлива (SAF). Это требование входит в инициативу “ReFuelEU Aviation”. Ожидается, что из-за этого билеты подорожают на 3–15 евро в одном направлении.

Прогнозируется, что цены на авиабилеты будут расти не только в 2025 году, но и ежегодно. Второе повышение ожидается в 2027 году. Эти изменения подчеркивают приверженность ЕС внедрению устойчивого топлива.

Согласно новым требованиям, поставщики топлива для авиакомпаний в 2025 году должны будут обеспечить минимум 2% устойчивого топлива, с постепенным увеличением до 70% к 2050 году.

Вылеты из Франции подорожают в два-три раза

Французское правительство планирует более чем вдвое увеличить стоимость авиабилетов для пассажиров, вылетающих из Франции в следующем месяце. По словам властей, повышение цен является справедливой мерой как с экологической, так и с финансовой точки зрения, однако критики утверждают, что это подорвет конкурентоспособность Франции на мировом рынке. Эта мера включена в проект бюджета на 2025 год. Она направлена на сокращение растущего бюджетного дефицита страны, сообщает "The Guardian".

Ожидается, что дополнительные расходы национальной авиакомпании Франции будут покрыты за счет пассажиров, и "Air France" оценивает, что это обойдется компании примерно в 100 миллионов евро. Тем временем ирландская бюджетная авиакомпания "Ryanair" пригрозила сократить число рейсов в и из французских аэропортов.

Авиабилеты подорожают почти в три раза

Сообщается, что стоимость эконом-класса на короткие рейсы из Франции вырастет с 2,63 до 7,40 евро. Среднемагистральные рейсы подорожают до 15 евро, а стоимость перелетов на расстояния более 5500 км возрастет до 40 евро.

Также подорожает бизнес-класс и первый класс на короткие рейсы – до 30 евро. Среднемагистральные перелеты будут стоить 80 евро, а дальнемагистральные – 120 евро.

Франция – страна с самыми высокими налогами на авиаперевозки

Между тем налоги на частные самолеты увеличатся с 220 до 2100 евро. Однако для рейсов на Корсику и заморские территории Франции налоги повышаться не будут.

"Это очень дорогой налог", – заявил в прошлом месяце газете "Le Parisien" генеральный директор "Air France-KLM" Бенджамин Смит, подчеркнув, что увеличение налогов является "безответственным" шагом и охарактеризовав его как "налог на доступ во Францию".

"Франция – страна с самыми высокими налогами на авиаперевозки в Европе. За последние 20 лет из-за иностранных авиакомпаний мы ежегодно теряем 1–2% рынка. Существует риск, что наши преимущества в авиаперевозках перейдут к другим странам", – выразил обеспокоенность Смит.

"Ryanair" грозит сокращением рейсов во Францию и обратно

Между тем генеральный директор "Ryanair" Майкл О'Лири пригрозил сократить количество рейсов его авиакомпании во Франции, если этот налог будет увеличен.

На пресс-конференции на прошлой неделе О'Лири заявил: "Франция уже сейчас является страной с высокими налогами, и если она повысит их еще больше, мы, возможно, сократим рейсы [во Францию и обратно]. Франция идет против течения. Европа не станет эффективнее или конкурентоспособнее, если будет взимать чрезмерные сборы за авиаперелеты".

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