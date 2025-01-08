«Это нужно свободному миру»: Трамп готов использовать все меры, кроме военных, чтобы получить Гренландию

Дональд Трамп-младший совершил частный визит в Гренландию, автономную территорию Дании, на которую имеет виды его отец, избранный президент США.

"Мои представители приземлились в Гренландии. Приём был великолепным. Им и всему свободному миру нужны безопасность, защита, сила и мир! Эта сделка должна произойти", – написал в своей социальной сети Truth Social Трамп-старший, пообещав "сделать Гренландию снова великой".

По его словам, гренландцы "получат огромную пользу" от вхождения в состав США.

В аэропорту Нуука, главного города арктического острова, сын Трампа заявил, что приехал сюда "как турист", что его отец передаёт гренландцам привет и что у него и его спутников в запасе "всего пара часов светового дня, чтобы всё увидеть".

"Пейзажи, открывающиеся при въезде, просто впечатляют, так что я очень рад быть здесь", – сказал Трамп-младший в ответ на вопрос местного журналиста о цели его визита.

В ходе обсуждаемой пресс-конференции в Мар-а-Лаго, незадолго после приземления сына, Трамп-старший заявил, что не исключает применения военной силы для установления контроля над Панамским каналом и для "приобретения" самого большого острова в мире, которые якобы нужны Вашингтону по соображениям "национальной безопасности".

"В Гренландии живёт примерно 45 000 человек. Никто даже не знает, имеет ли Дания на законное право на эту территорию. Если да, то она должна уступить нам её, потому что это вопрос нашей национальной безопасности. Это нужно свободному миру. Вы посмотрите, вам даже не нужен бинокль: повсюду китайские корабли. Повсюду российские корабли. Мы не позволим этому случиться", – добавил Трамп за 2 недели до своего возвращения в Белый дом.

Он даже пригрозил "обложить Данию тарифами на очень высоком уровне", если королевство окажется несговорчивым.

Досталось и Канаде. Комментируя политический кризис у соседей, Трамп заявил, что "многие граждане Канады хотели бы, чтобы она стала 51-м американским штатом".

По его словам, Соединённые Штаты "больше не могут страдать" от торгового дисбаланса между двумя странами. "Джастин Трюдо был в курсе ситуации и решил уйти в отставку", – написал он в Truth Social.

"Если бы Канада стала американским штатом, в ней не было бы тарифов, снизились бы налоги и она была бы защищена от угрозы российских и китайских кораблей, следящих за ней", – добавил Трамп.

На конференции в Мар-а-Лаго избранный президент уточнил, что не будет использовать вооружённые силы, чтобы добиться этого, но не исключил применения экономических мер.

Дания решительно отвергает все предложения о передаче контроля над Гренландией. Во вторник премьер-министр Метте Фредериксен подтвердила позиция Копенгагена, заявив: "Гренландия принадлежит гренландскому народу".

Она назвала США "ближайшим союзником" королевства во всех вопросах безопасности и обороны, но заявила, что позиция её правительства и короны не изменится.

"Гренландия не продаётся и не будет продаваться в будущем", – написал глава правительства Гренландии Муте Эгеде в соцсетях перед Рождеством после того, как тема территориальной экспансии вновь овладела Мар-а-Лаго.

Реагируя на недавнее обострение, Эгеде заявил: "Каждый день уходит на работу, чтобы стать независимым. Мы можем и умеем сотрудничать и с американцами, и с датчанами, но мы не должны поддаваться истерии и внешнему давлению, отвлекающему нас от нашего собственного пути".

Это уже не первая попытка Вашингтона установить контроль над Гренландией. В 1946 году американские чиновники предложили Копенгагену 100 миллионов долларов золотом, чтобы завладеть самым большим островом в мире.

В 2019 году, Трамп уже предлагал выкупить Гренландию, но получил отказ. В этот раз, по словам датских и гренландских политиков, у него вновь ничего не выйдет.