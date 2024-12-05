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Это не шутки: по Иманте и Золитуде разъезжает вооруженный человек в балаклаве (1)

Редакция PRESS 5 декабря, 2024 17:46

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Жителей Иманты и Золитуды призывают быть осторожными. Вчера в районах Иманты и Золитуды был замечен человек в кожаной куртке и балаклаве, закрывающей лицо. По информации анонимного источника, этот человек может представлять реальную угрозу безопасности для жителей Пардаугавы.

Источник утверждает, что данный человек может иметь при себе опасные предметы, такие как перцовые баллончики и ножи. Кроме того, сообщается, что он неоднократно лежал в психиатрической больнице и, возможно, употребляет наркотические вещества.

«Этот человек может быть потенциально опасным, поэтому жителям лучше соблюдать осторожность», — добавил источник.

Как уже сообщал press.lv, во вторник в группе Imanta/Иманта социальной сети Facebook появился рассказ женщины, на которую напал молодой человек в балаклаве. Женщина гуляла с коляской и парень, подъехав к ней на велосипеде, ударил мать по голове и скрылся.

Публикация истории выявила, что такой случай в районе не был единственным. Парень неоднократно нападал на женщин, детей и животных.

"Вчера гуляли с мамой и коляской. Очень близко , прямо в коляску подъехал велосипедист- , наклонился к коляске, заглянул под козырек коляски и отъехал . Сделав круг он вернулся к нам и ударил меня по голове . Умчал и кружил , поджидая нас у бетонных заграждений у Анниньмуйжской школы. Время было 18.30, там так же проходили еще люди . Велосипедист был во всем черном, черная «кожаная» куртка , байка с натянутым капюшоном и балаклава на лице . В полицию я сообщила", - написала автор первой истории.

"Он в Золике тоже нападает. Пару месяцев назад на меня, мы шли днем, было светло, потом мужчину пожилого в паре метров от нас ударил, тоже со спины. Очень быстро умчался, мы даже не успели рассмотреть. Подумали наркоман", - рассказывает в комментариях другая женщина.

"Сочувствую. Я тоже стояла на остановке мужчина сзади подошёл ударил очень сильно по плечу и обычным шагом прошел вперед. Не оборачиваясь как будто так и надо", - рассказала еще одна пострадавшая свою историю.

"В начале ноября , я шла мимо имантской поликлиники и впереди услышала , что кто-то очень громка заорал , не придала этому значению .(p.s. Это он ехал и пугал каждого прохожего). Иду дальше, залипаю в телефоне, но слышу, что кто то впереди меня едет на велосипеде, поднимаю голову и человек на велосипеде заорал со всей дури, оглушительным криком прямо на меня. Я так испугалась, это была очень неожиданно, что от страха аж подпрыгнула. Сто процентов был этот … жесть", - продолжали сыпаться истории.

Местные также рассказали, что он плюнул в собаку, которая гуляла с хозяйкой на поводке.

Люди выяснили, что в Иманту он приезжает из соседнего района Золитуде. Живет там в частном секторе. И кто-то даже смог его сфотографировать, правда в той же маске, о которой рассказала пострадавшая. Открылась и личность возможного подозреваемого.

Те, кто столкнулся с ним утверждают, что парень просто болен. И судя по тому, что его видели за покупкой пива - совершеннолетний, и к тому часто нетрезвый.

Пострадавшие обратились в полицию.

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