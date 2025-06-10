Средние цены на продукты в Латвии, Литве и Эстонии схожи. Однако на отдельные бренды, особенно в сегменте самых дешёвых товаров, заметен разброс цен, рассказал в подкасте “Piķis un ģēvelis!” на tv3.lv экономист Банка Латвии Олег Краснопёров.

По его словам, наибольшие различия наблюдаются в группе самых недорогих продуктов.

«Самый дешёвый рис, самая дешёвая гречка — их цена в Латвии и Эстонии может отличаться в два раза. С инфляцией у нас настоящая проблема. Например, цена на сливочное масло в Латвии за год выросла на 30%. Такой инфляции больше нет нигде в Европе. В Эстонии и Литве — около 10–15%», — говорит Краснопёров.

Он подчеркнул, что в Латвии особенно высоки цены именно на те товары, которые чаще всего покупают люди с низким доходом.

«В розничной торговле у нас серьёзные проблемы с конкуренцией. Цены в “Rimi” и “Maxima” — идентичные. Это не преступление, что они совпадают. Если в Латвии можно продать дороже и заработать больше — почему бы не воспользоваться этим? Почему особенно высока наценка именно на самые дешёвые продукты? Думаю, потому что именно у этих продуктов самый большой оборот», — пояснил экономист.

По его мнению, сдержать рост цен на продукты можно только за счёт усиления конкуренции.