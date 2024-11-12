«Это не наш флаг!» Рижанка пожаловалась на рваный государственный символ

Государственная геральдическая комиссия напоминает о нормативных актах, которые регламентируют, как должен выглядеть флаг – при его выборе большое внимание следует уделять ткани и цвету флага. Ткань флага должна быть из плотного материала, чтобы она не была прозрачной, а также важно выбрать флаг соответствующего цвета. Если поврежденный флаг выставлен умышленно, с ведома его владельца, лицо может быть привлечено к ответственности за проявление открытого неуважения, за что может быть применен штраф до 700 евро.

Последний раз Центр защиты прав потребителей проверял флаги в торговых точках пять лет назад, проверив соответствие тринадцати флагов установленным требованиям. Ежегодно Центр рассылает торговцам релизы с правилами, которые необходимо соблюдать.

Порванный флаг, о котором сообщила телезрительница, принадлежит компании, которая специализируется на изготовлении лестниц, перил и балконов, и владелец меняет его несколько раз в год, ведь флаг находится на мачте круглый год. Менеджер компании сообщил, что флаг порвался из-за шторма и сильного ветра, и в ближайшие дни его планируется заменить. Обещание было выполнено, и через два дня уже был установлен новый флаг, а Центр защиты прав потребителей планирует включить в план работы пункт по изучению флагов в точках продаж.

ФОТО скриншот видео телепрограммы