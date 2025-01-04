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«Это не моя работа»: медперсонал RAKUS жалуется, но есть ли на что?

Редакция PRESS 4 января, 2025 07:47

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LETA

Помощница медсестры Лайла из Рижской восточной клинической больницы (RAKUS) написала письмо в la.lv, в котором пожаловалась, что на неё перекладывают слишком много дополнительной работы. Лайла считает, что в ее обязанности не входит выполнение этих специфических обязанностей, а в больнице утверждают обратное. Кто прав?

«Я пишу вам в связи с условиями работы и бардаком в одной из больниц сети RAKUS, а точнее в Латвийском онкологическом центре. Уже около двух лет завтраки, обеды и ужины раздают помощники медсестры.

Раньше приходили сотрудники компании, которые и делили эти обеды, но теперь, похоже, больница нашла отличный способ сэкономить и помочь компании, чтобы она могла выжить в этих жестоких экономических условиях, когда на дворе экономический кризис!», - пишет Лайла.

Однако специалист по связям с общественностью RAKUS Илга Намниеце сообщила la.lv, что кормление пациента - прямая обязанность младшего медперсонала, которая оплачивается в соответствии с установленной ставкой.

«Питание пациента - важная часть лечебного процесса. Врач назначает соответствующую диету для каждого пациента с учетом его заболевания. Ранее мы сталкивались с тем, что аутсорсеры, не связанные тесно с медицинским сектором, к сожалению, не всегда понимают основные принципы и специфические потребности питания пациентов. Они часто допускали ошибки и вместо строго определенной диеты давали пациентам еду, которая не подходила для их процесса выздоровления.

Кроме того, работники общепита не понимали, что некоторым пациентам нельзя давать еду перед определенными манипуляциями. Например, если пациенту предстояла МРТ с контрастом или хирургическая операция с анестезией, ему не разрешалось есть за определенное время до манипуляции. Это часто приводило к тому, что врачам приходилось переносить операции или процедуры, что вызывало ряд осложнений и неудобств для пациентов.

Чтобы повысить безопасность и качество питания пациентов, еду им подает персонал больницы, который также отвечает за общий процесс лечения.

Медсестры и младший медицинский персонал осуществляют/организуют уход за пациентами во время лечения, в том числе следят за тем, чтобы пациенты получали еду в назначенное время и чтобы она была горячей», - объясняет Намниеце.

Еще один важный аспект - правила и требования эпидемиологической безопасности, которые должны строго соблюдаться в больнице, особенно в свете недавней пандемии Ковид-19, при которой ни при каких обстоятельствах не допускается присутствие в больнице посторонних лиц. В свете пандемии важно обеспечить отсутствие передачи инфекций, то есть чтобы человек, работающий за пределами больницы, не заразил вирусной инфекцией тяжелобольных пациентов в отделении.

 

«Пациенты, которым предстоит операция или которые проходят лечение и восстанавливаются после серьезных хирургических вмешательств или медицинских манипуляций, имеют ослабленный иммунитет. Кроме того, в Восточной больнице есть палаты, куда допускается только медицинский персонал вне зависимости от обстоятельств, чтобы пациенты не подвергали свое здоровье опасности во время лечения, например, Центр трансплантации тканей и клеток человека, палаты пациентов Клинического отделения ядерной медицины и т.д.

Следует отметить, что в Восточной больнице централизованное питание организовано во всех пяти стационарных отделениях Восточной больницы, расположенных по разным адресам, и для каждого из пациентов ежедневно организуется четырехразовое питание.

Учитывая текущую загруженность стационарных отделений Восточной больницы, среднесуточная раздача пищи пациентам Восточной больницы составляет около 4000 порций.

В этих условиях кейтеринговой компании было бы сложно и экономически нерационально содержать такое большое количество сотрудников, занимающихся исключительно доставкой еды пациентам в каждом стационарном отделении и в каждой палате. Кроме того, было бы проблематично соблюдать и уважать время приема пищи. Кроме того, это, безусловно, сделает стоимость услуг кейтеринга очень дорогой», - отмечает представитель RAKUS.

Также Намниеце отметила, что медицинскому персоналу часто приходится кормить и поить пациентов, то есть помогать им есть. Так что этот процесс очень хорошо описан в документации.

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