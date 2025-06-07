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«Это фундаментальная ошибка!» Политолог об информации о внешней угрозе для системы электроного голосования (2)

© LETA 7 июня, 2025 07:04

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Распространение необоснованной информации о внешней угрозе для  избирательной системы Латвии — это фундаментальная ошибка, считает политолог и директор агентства общественных отношений "Mediju tilts" Филипс Раевскис.

На неделе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распространила заявление о возможной внешней угрозе выборам, но вскоре это сообщение было отозвано.

Отвечая на вопрос, может ли сбой в работе Электронного онлайн-реестра избирателей (ETVR) подорвать доверие к выборам, Раевскис ответил отрицательно. Он напомнил о высокой активности на досрочном голосовании в Риге. Это, по его мнению, показывает: люди охотно пользуются возможностью проголосовать заранее, чтобы избежать очередей в главный день выборов. По его словам, негативное влияние было бы куда ощутимее, если бы выборы проходили только в один день и именно тогда возникли бы технические проблемы.

Эксперт положительно оценил возможность досрочного голосования и выразил надежду, что в субботу всё пройдёт без сбоев, учитывая, что система ETVR — новинка для Латвии. Раевскис отметил, что по сравнению с Эстонией Латвия ввела электронную систему довольно поздно, и любая новая система не обходится без трудностей на старте, особенно если тщательно прорабатывался вопрос безопасности.

Говоря о возможной явке, политолог напомнил, что на прошлых выборах в Риге проголосовали около 45% избирателей. Он выразил надежду, что на этих выборах участие может быть выше, особенно если в городах регионов возникнет интрига, касательно того, кто будет избран. В Риге, по его мнению, она уже есть — и интерес к результатам может привлечь к участию и жителей других регионов.

Раевскис напомнил, что выборы 2021 года проходили на фоне пандемии и без участия Риги, что снизило интерес к ним в медиа и среди населения. Сейчас же, учитывая высокую конкуренцию в столице, это может «подтянуть» избирателей к участию и в других местах, ведь «шоу под названием выборы» хотят наблюдать и вне Риги.

По данным Центральной избирательной комиссии, за пять дней досрочного голосования на выборах в самоуправлениях свои голоса отдали 221 949 человек, что составляет 16,12% от общего числа избирателей. Самая высокая активность отмечена в Риге — 19,14%, за ней следуют Видземе (16,26%), Латгалия (14,42%) и Курземе (13,52%), в Земгале проголосовали 13,57% избирателей.

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