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«Это что за бред собачий?»: классику латышской литературы собираются «перевести» на легкий язык

Neatkarīgā Rīta Avīze 19 ноября, 2024 15:44

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Роман латышских писателей, братьев Рейниса и Матиса Каудзите "Времена землемеров" ("Mērnieku laiki") будет адаптирован на легкий язык, сообщила агентству LETA руководитель Агентства легкого языка Ирина Мельника.

Авторы проекта утверждают, что роман братьев Каудзите, опубликованный 145 лет назад, нуждается в реставрации. По их мнению, передавать ценности романа будущим поколениям становится все сложнее: для многих современных читателей оригинальный текст стал сложным, а для определенных слоев общества он недоступен из-за трудностей в восприятии или неполного знания языка.

Это сообщение широко обсуждается в социальных сетях. Некоторые считают такое решение абсурдным, другие поддерживают его, подчеркивая, что нынешней молодежи трудно понять язык того времени.

Журналист Уна Гришкевича: Это что за бред собачий? «Роман «Mērnieku laiki» будет адаптирован на легкий язык» Уже сейчас молодые люди не умеют связно изъясняться, потому что не читают книг. Если все начнут читать на «легком языке», то в целом мы будем слышать речь из простых, нераскрытых предложений.

Strix: Легкий язык – очень хорошая идея для любого классического произведения. Только будет хорошо четко указывать, что это облегченная версия.

Мартиньш: Я начал читать это когда-то, будучи взрослым, тогда большую часть времени проводил в пояснениях под сносками. В наше время слишком много слов, которые не используются.

Лиене: Легкий язык не для молодежи, а для людей, которым сложно понимать сложный текст. Молодые люди попросят искусственный интеллект выдать краткое содержание.

Андрис: Неплохая идея. Легкий язык в первую очередь предназначен для людей с низким интеллектом, но и такие хотят что-нибудь прочитать. Есть люди, которые не в состоянии понять сложные тексты.

Юрис: надо попытаться адаптировать "Mērnieku laiki" под формат TikTok.

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