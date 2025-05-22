Политики-националисты настаивают, что школа — это общественное пространство, а говорить в общественном пространстве Латвии следует только на государственном.

Вячеслав спрашивает - это что, мой сын в школе в друзьями по русски не сможет говорить? И как, интересно, это будет происходить на практике — учителя будут ходить на переменах среди школьников и слушать — не скажет ли кто слово на русском? И как вы объясните это первоклашке — сегодня ты пойдешь в школу, но говорить там по-русски нельзя? И как вы накажете детей, оштрафуете, поставите в угол на бобы?

Но на бобах рискуют постоять и вполне взрослые дяди — депутаты сейма. Юридическая комиссия Сейма в среду, 21 мая, в третьем чтении поддержала поправки к Регламенту Сейма. В числе прочего они предусматривают закрепление в законе нормы о том, что в помещениях Сейма депутаты при общении друг с другом и в коммуникации с обществом Латвии используют государственный язык.