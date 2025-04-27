«Это было бы очень дорогое удовольствие»: министр — о проекте газового терминала в Скулте

Одна из причин, почему на государственном уровне заглохла дискуссия о проекте терминала СПГ в Скулте: свой терминал достроила Эстония.

"У нас заключен договор с Эстонией. Если возникнет необходимость, мы можем использовать их терминал. И, что очень важно, мы видим, что терминал, построенный эстонцами, не загружен. Даже если бы мы построили, скорее всего он не был бы загружен. Как показывает опыт эстонцев, у них эта инфраструктура построена, все готово, смело приходите... Но ведь нет тех желающих, кто сейчас хотел бы им пользоваться", - сказал глава Минклимэнергетики.

И еще, если бы в Латвии довели до конца терминал в Скулте, возникает вопрос, на какие деньги его бы содержали? "Субсидировали от государства или как? У эстонцев его субсидирует государство, поддерживает его, содержит инфраструктуру. И мы с эстонцами условились, что сможем терминал использовать, если понадобится", - заявляет министр.

По мнению Мелниса, для каждой страны теперь содержание такого терминала было бы "дорогим удовольствием", тем более если он уже построен в соседней стране: "И можем ли мы в такой ситуации его себе позволить? Я бы сказал - наверное, нет, поскольку это было бы очень дорогое удовольствие, а нам это финансирование необходимо для других, куда более важных дел".