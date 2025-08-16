По его словам, переговоры с российским президентом прошли «очень хорошо». «Это была очень теплая встреча. Я думаю, мы очень близки к сделке», — отметил глава Белого дома. Он добавил, что Путин не только поддерживает идею мира в Украине, но «хочет, чтобы это произошло». Трамп заявил, что теперь прекращение огня и мирное урегулирование зависят от украинского президента Владимира Зеленского и посоветовал Киеву заключить сделку с Москвой. Перед переговорами с Путиным Трамп заявил, что если российский президент откажется прекратить боевые действия в Украине, его ждут «очень серьезные последствия». В то же время американский лидер отмечал, что при успешном исходе переговоров может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского.

Саммит США и России прошел в городе Анкоридж на Аляске. Переговоры Трампа и Путина продлились 2 часа 45 минут, хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что они могут занять 6–7 часов. При этом переговоры проходили в формате «три на три», а не тет-а-тет. Вместе с Путиным на встрече присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а с Трампом — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. После разговора стороны отменили совместный обед. Также не состоялись переговоры в расширенном составе — с участием главы Минфина Антона Силуанова, министра обороны Андрея Белоусова и спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева.

«Мы провели очень продуктивную встречу. Было много пунктов, по которым договорились. Но по нескольким, я бы сказал, довольно большим, нам это не вполне удалось сделать. Но мы добились некоторого прогресса. Сделки нет, пока нет сделки», — сказал Трамп.

Он добавил, что вскоре проведет переговоры с НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы рассказать им, «что произошло».

«По многим пунктам достигнуты договорённости. Осталось совсем немного. Некоторые — не столь значимы. Один, вероятно, самый значимый, но у нас очень хорошие шансы прийти к соглашению. Мы его не достигли, но у нас очень хорошие шансы туда прийти», — сказал Трамп.

В конце совместной пресс-конференции по итогам саммита Трамп поблагодарил Путина, а российский президент предложил встретиться в следующий раз в Москве. «Это интересная идея. Не знаю. За это мне, наверное, достанется, но я могу представить, что такое возможно», — ответил уклончиво Трамп. После этого президенты отказались отвечать на вопросы журналистов.