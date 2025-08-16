Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это была очень теплая встреча»: Трамп отложил новые санкции против России после саммита на Аляске (2)

Редакция PRESS 16 августа, 2025 12:12

Мир 2 комментариев

Президент США Дональд Трамп решил не вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров после встречи с Владимиром Путиным. «Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать», — сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, переговоры с российским президентом прошли «очень хорошо». «Это была очень теплая встреча. Я думаю, мы очень близки к сделке», — отметил глава Белого дома. Он добавил, что Путин не только поддерживает идею мира в Украине, но «хочет, чтобы это произошло». Трамп заявил, что теперь прекращение огня и мирное урегулирование зависят от украинского президента Владимира Зеленского и посоветовал Киеву заключить сделку с Москвой. Перед переговорами с Путиным Трамп заявил, что если российский президент откажется прекратить боевые действия в Украине, его ждут «очень серьезные последствия». В то же время американский лидер отмечал, что при успешном исходе переговоров может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского.

Саммит США и России прошел в городе Анкоридж на Аляске. Переговоры Трампа и Путина продлились 2 часа 45 минут, хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что они могут занять 6–7 часов. При этом переговоры проходили в формате «три на три», а не тет-а-тет. Вместе с Путиным на встрече присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а с Трампом —  госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. После разговора стороны отменили совместный обед. Также не состоялись переговоры в расширенном составе — с участием главы Минфина Антона Силуанова, министра обороны Андрея Белоусова и спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева.

«Мы провели очень продуктивную встречу. Было много пунктов, по которым договорились. Но по нескольким, я бы сказал, довольно большим, нам это не вполне удалось сделать. Но мы добились некоторого прогресса. Сделки нет, пока нет сделки», — сказал Трамп.

Он добавил, что вскоре проведет переговоры с НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы рассказать им, «что произошло».

«По многим пунктам достигнуты договорённости. Осталось совсем немного. Некоторые — не столь значимы. Один, вероятно, самый значимый, но у нас очень хорошие шансы прийти к соглашению. Мы его не достигли, но у нас очень хорошие шансы туда прийти», — сказал Трамп.

В конце совместной пресс-конференции по итогам саммита Трамп поблагодарил Путина, а российский президент предложил встретиться в следующий раз в Москве. «Это интересная идея. Не знаю. За это мне, наверное, достанется, но я могу представить, что такое возможно», — ответил уклончиво Трамп. После этого президенты отказались отвечать на вопросы журналистов.

Комментарии (2) 117 реакций
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать