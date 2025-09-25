Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

«В рамках своей компетенции мы проводим осмотр этих мест, проверяем людей и в некоторых случаях выявляем нарушения. Затем мы информируем компетентные органы и передаем задержанных пограничникам», — рассказал Лукасс.

Говоря о более масштабных операциях, Лукас отметил, что речь идёт не об отдельных рейдах, а о систематической работе с партнёрами. «Под рейдами мы подразумеваем сотрудничество с Государственной полицией, Пограничной службой, Государственной инспекцией труда и другими ведомствами. Эта работа никогда не прекращалась. Нам нужно работать методично и ежедневно», — подчеркнул он.

Значительная часть нарушений, зафиксированных муниципальной полицией в отношении иностранцев, связана с дорожным движением. «В прошлом году мы оштрафовали в административном порядке более 6000 иностранцев, в основном за нарушения правил дорожного движения и общественного порядка», — признался Лукас. Всего в прошлом году полиция выявила более 92 000 нарушений правил дорожного движения.

В то же время жители всё чаще жалуются на несоразмерные, по их мнению, наказания. В качестве примера они привели ситуацию на улице Тилта, где водителю вынесли два штрафа за один манёвр. Лукас ответил: «Если нарушений два, мы обязаны применить два штрафа. Организация дорожного движения — обязанность города, но полиция должна реагировать на нарушения».

Однако решения муниципальной полиции также могут быть обжалованы. В прошлом году жители подали более 5800 жалоб, и 672 решения были отменены.

«Люди часто доказывают, что имели право, например, припарковаться в определённом месте. Тогда мы отменяем решения. Но в общей сложности из более чем 200 обращений в суд было отменено только пять, что свидетельствует о качестве нашей работы», — пояснил Лукас.

Отвечая на вопрос о работе полиции по укреплению общественного доверия, Лукас подчеркнул, что каждый случай индивидуален. Он признал, что иногда полиция выносит предупреждения, но иногда сразу же налагает штрафы.

«Наша цель — не наказывать всех подряд. Мы понимаем положение населения, но в то же время обязаны обеспечивать порядок», — добавил он.