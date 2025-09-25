Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

25 сентября, 2025

LETA

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

«В рамках своей компетенции мы проводим осмотр этих мест, проверяем людей и в некоторых случаях выявляем нарушения. Затем мы информируем компетентные органы и передаем задержанных пограничникам», — рассказал Лукасс.

Говоря о более масштабных операциях, Лукас отметил, что речь идёт не об отдельных рейдах, а о систематической работе с партнёрами. «Под рейдами мы подразумеваем сотрудничество с Государственной полицией, Пограничной службой, Государственной инспекцией труда и другими ведомствами. Эта работа никогда не прекращалась. Нам нужно работать методично и ежедневно», — подчеркнул он.

Значительная часть нарушений, зафиксированных муниципальной полицией в отношении иностранцев, связана с дорожным движением. «В прошлом году мы оштрафовали в административном порядке более 6000 иностранцев, в основном за нарушения правил дорожного движения и общественного порядка», — признался Лукас. Всего в прошлом году полиция выявила более 92 000 нарушений правил дорожного движения.

В то же время жители всё чаще жалуются на несоразмерные, по их мнению, наказания. В качестве примера они привели ситуацию на улице Тилта, где водителю вынесли два штрафа за один манёвр. Лукас ответил: «Если нарушений два, мы обязаны применить два штрафа. Организация дорожного движения — обязанность города, но полиция должна реагировать на нарушения».

Однако решения муниципальной полиции также могут быть обжалованы. В прошлом году жители подали более 5800 жалоб, и 672 решения были отменены.

«Люди часто доказывают, что имели право, например, припарковаться в определённом месте. Тогда мы отменяем решения. Но в общей сложности из более чем 200 обращений в суд было отменено только пять, что свидетельствует о качестве нашей работы», — пояснил Лукас.

Отвечая на вопрос о работе полиции по укреплению общественного доверия, Лукас подчеркнул, что каждый случай индивидуален. Он признал, что иногда полиция выносит предупреждения, но иногда сразу же налагает штрафы.

«Наша цель — не наказывать всех подряд. Мы понимаем положение населения, но в то же время обязаны обеспечивать порядок», — добавил он.

Обновлено: 13:50 25.09.2025
Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

Мир 13:51

Мир 0 комментариев

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать
Загрузка

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Читать

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Мир 13:17

Мир 0 комментариев

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Читать

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Для настроения 13:08

Для настроения 0 комментариев

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Читать

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производию артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Читать

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Читать