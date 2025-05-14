Эстонцы попытались захватить судно российского «теневого флота» в Балтике (ВИДЕО)

Как пишет The Insider, это судно значится в списках украинской разведки и GreenPeace как входящее в российский «теневой флот». На момент сближения с патрульным катером «Курвиц» JAGUAR находился в нейтральных водах.

Утверждается, что эстонские военные дважды предприняли попытки высадить десант с вертолета на борт судна. Однако экипаж якобы не допустил высадки досмотровой группы и продолжил следование по намеченному маршруту в порт Приморск Ленинградской области.

Кроме того, на видео появился, предположительно, российский истребитель Су-35. Ранее Эстония обвинила российский истребитель в нарушении воздушного пространства страны.

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