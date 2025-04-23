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Эстония планирует создать военную базу в Нарве

© LETA 23 апреля, 2025 17:15

Мир 0 комментариев

Силы обороны Эстонии планируют создать военную базу в Нарве, сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.

По его словам, туда будут направлены более 200 военнослужащих из Эстонии и союзных подразделений, поскольку Силы обороны считают необходимым усилить свое присутствие в Нарве, граничащей с Россией.

Карус пояснил, что Вооруженные силы Эстонии в Нарве представлены организацией национальной гвардии «Кайтселийт», но целью армии является размещение там постоянных подразделений.

«Таким образом, мы наглядно продемонстрируем жителям города присутствие Эстонского государства. Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что армия является частью их повседневной городской жизни, и в некотором смысле этот шаг покажет, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии», — сказал Карус Эстонскому общественному радио.

Он уточнил, что планируется создать базу, где на ротационной основе будут дислоцироваться различные подразделения. «Они выполнят боевые задачи, а затем вернутся, например, в Йыхви или Тапа, чтобы продолжить свою обычную подготовку», — добавил начальник Генерального штаба эстонской армии.

На базе будут размещаться как действующие военнослужащие, так и призванные на учения новобранцы и резервисты.

«Если позволит цикл подготовки, то отправляющееся в Нарву подразделение может взять с собой резервистов для совместного несения боевого дежурства. Ожидаемая численность личного состава — около 200–250 человек», — добавил он.

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