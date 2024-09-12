Есть рекорд! Лето 2024 года в Латвии — пятое самое теплое в истории

Это лето стало пятым самым теплым за всю историю наблюдений с 1924 года, сравнявшись с летом 2002 и 2011 годов.

Все месяцы лета 2024 года были теплее нормы. Июнь со средней температурой воздуха +17,0 градусов оказался на 1,8 градуса теплее нормы и стал седьмым самым теплым за всю историю наблюдений, наряду с июнем 1936 года. Июль и август со средней температурой воздуха +19,0 и +18,1 градуса соответственно были теплее нормы на 1,2 градуса.

Лето началось теплом, продолжилась жара второй половины мая, но вскоре температура понизилась и более недели оставалась ниже нормы. В течение всего июня средняя температура в основном превышала норму, а в конце месяца было установлено несколько рекордов тепла.

В июле погода была очень теплой, лишь несколько дней в начале и конце месяца температура опускалась ниже климатической нормы. Август, хотя и начался прохладнее, также был теплым, а средняя температура во второй половине месяца на несколько градусов превысила норму. В июле и августе было зафиксировано несколько суточных рекордов максимальной температуры.

Всего за лето было побито 50 рекордов тепла. Самая высокая температура - +32,9 градуса - была зафиксирована 28 июня в Екабпилсе и Мерсрагсе.

С общим количеством осадков в 245 миллиметров это лето было на 10% влажнее нормы. В разных регионах Латвии осадки выпадали по-разному: в некоторых местах лето было более сухим, чем обычно, но в Земгале, в Рижском регионе и на Видземской возвышенности количество осадков значительно превысило норму.

В августе количество осадков уменьшилось, и все декады месяца в среднем были суше нормы. Август был на 24% суше нормы, а общее количество осадков составило 58,6 миллиметра.

Средняя скорость ветра составила 2,7 метра в секунду, что соответствует норме для данного сезона. Шесть дней порывы ветра в Латвии местами достигали штормовой силы, а самые сильные порывы в национальной сети станций наблюдения были зафиксированы 11 июля в Бауске - 29 метров в секунду.

Штормы 28 и 29 июля стали первым случаем за летние месяцы, когда порывы ветра штормовой силы, вызванные активным циклоном, а не грозами, наблюдались на такой обширной территории.