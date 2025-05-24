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Есть и такое мнение: «Мы спокойно можем обойтись без омбудсмена» — психотерапевт (1)

Редакция PRESS 24 мая, 2025 13:35

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LETA

Как уже сообщалось, на уходящей неделе актуализировался вопрос о здоровье омбудсмена Юриса Янсонса и о его возможном увольнении со своего поста, о котором сам Янсонс заявил, что не хотел бы торопиться с принятием решения. Естественно, ситуацию не оставили без внимания и в соцсетях.

В частности, психотерапевт Нил Сакс Константинов пишет в соцсети "Х" следующее: "В ситуации с омбудсменом логичный вывод не в том, что надо было бы сменить омбудсмена. Вывод в том, что мы очень даже спокойно можем обойтись без какого бы то ни было омбудсмена".

Ему возражает присяжный адвокат Артур Звейсалниекс: "Не соглашусь, работающий и толковый омбудсмен - очень полезное учреждение. Основная идея - поднять тему в целом, не позволяя учреждениям футболить. Например - детские дома, медицина в тюрьмах, социальный уход и тому подобные вещи, малоизвестные в быту. Но там нужен толковый омбудсмен".

Как водится, мнения разделились: сторонники есть и у Константинова, и у Звейсалниекса. Радует, что все они высказываются сравнительно мирно, почти без нецензурщины и не переходят на личности, как это часто бывает в бывшем "Твиттере". Вот некоторые отклики:

- Обойтись-то можем, но боюсь, что Европа нас не поймет. Небось там есть какой-нибудь регламент, который все же устанавливает существование этого должностного лица независимо от того, что мы хотим. И тогда уже ультиматум - выходи или смирись.

- Ни один алкоголик никогда не признает, что у него проблемы. Он не в состоянии контролировать ситуацию, хотя ему самому кажется, что все идеально, никто ничего не видит. И за каким хреном нужен такой омбудсмен, который регулярно сидит на больничном?

- Никто не допускал возможности, что ситуация с правами настолько печальная, что парень спивается, потому что в трезвом виде этого не вынести?

- В Сейме тоже работают алкаши, которых коллеги успешно прикрывают.

- Берзиньш в свое время показал, что мы прекрасно обходимся без президента, а Левитс с изобретенными им неологизмами еще раз это доказал.

- Не соглашусь. Не будем углубляться и излагать ситуацию - бюро мне в самом деле помогло. Не представляю, где и как бы я это решил без их помощи.

- ...и еще без очень многих подобных учреждений, советов и министерств.

- Логичный вывод был бы лишь в том случае, если бы у нас права человека были на высоком уровне обеспечены без вмешательства омбудсмена. Вот только гордиться этим мы не можем...

- Да, как и без KNAB, SAB и в каком-то смысле - полиции и прокуратуры, по крайней мере, с таким содержанием, как на сегодня.

- Это уже попахивает экстремизмом, если ты продолжишь в таком духе, то скоро придешь к тому, что обычному налоговому рабу, простите, налогоплательщику, государство как таковое тоже, как и полностью все, что оно "делает", нах... не нужно, а это уже опасно... Рекомендую извиниться и продекларировать, как хорошо жить в Латвии!

- Обходись. Что тебе мешает...

- Заменить на ИИ.

 

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