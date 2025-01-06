«Если желание правительства и общества будет таким»: Гаусс согласен покинуть пост главы airBaltic

Комментируя то, что партии, входящие в правительство Латвии, в понедельник, 6 января, будут рассматривать вопрос о смене руководства авиакомпании "airBaltic", Гаусс отметил, что "требование об отстранении исполнительного директора международной авиакомпании из-за отмены рейсов показывает, что это политически мотивированное действие".

Гаусс подчеркнул, что он является профессионалом авиационной отрасли уже много лет. "Я могу руководить авиакомпанией, но я не занимаюсь политикой и не буду этим заниматься. Тем не менее, я, конечно, уважаю и принимаю решения, которые на меня влияют", — сказал Гаусс.

Гаусс считает, что после 13 лет на посту, создавая крупнейшую авиакомпанию региона и компанию с самым современным флотом, он проделал хорошую работу, в то время как в трех балтийских странах пять авиакомпаний обанкротились. Он отметил, что "airBaltic" планирует выйти на биржу и привлечь частный капитал, чтобы государству больше не нужно было вкладывать деньги.

Комментируя слова министра экономики Виктора Валайниса (ZZS), который заявил, что "airBaltic" необходима новая команда, Гаусс сообщил, что он общался с министром только один раз в жизни.

"Если желание правительства и общества будет таким, чтобы я покинул пост, так и будет. Я не политик. Я не принимаю решения по этому вопросу. Я делаю все возможное, чтобы профессионально управлять этой компанией", — сказал Гаусс.

Гаусс объяснил, что создание такого шума в Латвии вредит также будущему развитию "airBaltic". Он добавил, что на данный момент акционерами "airBaltic" являются латвийское государство и миноритарный акционер, а также имеется совет, который оценивает, правильно ли он выполняет свою работу.

Он отметил, что необходимо дождаться решения коалиции, однако подтвердил, что у него есть 34 года опыта в международном управлении авиацией, и за свою работу он был награжден на международном уровне.