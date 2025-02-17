Если войну в Украине «заморозить» через 5 лет Россия станет серьезной угрозой для Балтии: спецслужбы

В несекретной части отчета БЗС отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны столкнулись с новой, но все более значимой угрозой - диверсиями и физическими атаками на цели в Европе, организованными российской разведкой и спецслужбами.

В 2024 году эта тенденция значительно усилилась, и российские диверсии касаются все большего числа стран. Новая тенденция российских атак показывает, что Россия уже практически находится в прямой конфронтации с Западом, говорится в отчете.

Нынешняя цель российских спецслужб - развивать свой потенциал по организации диверсий в Европе в рамках подготовки России к возможной военной конфронтации с НАТО в долгосрочной перспективе.

Учитывая, что в настоящее время военные ресурсы России сосредоточены в Украине, вероятность прямой военной конфронтации между Россией и НАТО в 2025 году невелика, отмечается в докладе.

Однако если война в Украине будет "заморожена" и российские вооруженные силы перестанут нести значительные военные потери в активных боевых действиях, они смогут реализовать планы по наращиванию военного присутствия на северо-восточном фланге НАТО, включая Балтийский регион, в течение периода до пяти лет, отмечает БЗС.

В этом случае военная угроза России для НАТО существенно возрастет, подчеркивает учреждение.

Комментируя текущие вызовы безопасности, директор БЗС Эгилс Зведрис сказал, что в условиях возможных внешних угроз особенно важно сохранить стабильность и внутреннюю устойчивость страны перед лицом этих угроз.