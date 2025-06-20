Если в праздники заболели: куда обращаться?

Медицинскую консультацию в случае простого заболевания или обострения хронического заболевания можно получить круглосуточно в выходные и праздничные дни, позвонив по телефону горячей линии семейных врачей 66016001.

Жителям также предлагается обращаться к телефонным специалистам в случаях, когда у них возникают сомнения относительно того, необходим ли очный визит к врачу срочно или его можно получить после праздников, связавшись с лечащим врачом.

В крупнейших городах Латвии доступны услуги дежурных врачей. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач, а его консультацию можно получить лично. Актуальный график работы и места приема дежурных врачей можно найти на сайте Государственной службы здравоохранения.

В случае получения травм, ожогов, резкого ухудшения самочувствия или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или приемном отделении больницы.

Прежде чем принять решение о самостоятельном обращении в отделение неотложной помощи больницы, рекомендуется позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там окажут необходимую помощь, отмечают в NVD.

Например, существуют отделения неотложной помощи в больницах, куда вы можете обратиться, если подозреваете перелом кости или вам нужно наложить швы на рану, в то время как другие оказывают помощь, если вы получили ожоги тела. Следует отметить, что обращение в отделение неотложной помощи в больнице не является альтернативой получению плановых услуг. Это решение для острых случаев, когда требуется немедленная медицинская помощь.

В случаях, угрожающих жизни, например, при внезапной боли в груди, серьезной травме или потере сознания, следует немедленно вызвать службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или по единому номеру экстренного вызова 112.

Национальная служба здравоохранения напоминает вам о необходимости заблаговременно проверить домашнюю аптечку перед началом праздничного сезона и убедиться, что в ней есть все необходимое, например, регулярно используемые лекарства и средства первой помощи.

Если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется не откладывать продление рецептов, чтобы вам не пришлось сталкиваться с нехваткой регулярно используемых лекарств во время праздников, когда ваш семейный врач не сможет принять вас.

