Если самооборона, почему столько выстрелов? Дело об убийстве подростка в лесу окончилось вердиктом

Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Рижском региональном суде. Трехлетний судебный процесс был сложным.

«Подсудимый несколько раз менял свою позицию по обвинению. Это может быть связано с тем, что адвокаты защиты также менялись несколько раз. Сотрудничество с самого начала и до суда было затруднено. Подсудимый признал себя виновным в суде только в хранении оружия. Вины не выражал, как и демонстрировал отношение. На суде мы прояснили его отношение к инциденту. Со временем история об оружии и месте его хранения изменилась. Сначала брошено в лесу, затем утоплено в реке. Подсудимый лучше помнит события 2024 года, чем 2022 года. Это говорит о том, что подсудимый пытался уйти от ответственности и подгонял факты из уголовного дела под свою вымышленную историю», - рассказывает прокурор Ренарс Следзевскис.

Доказательством на суде стала видеозапись, которая была распространена в интернете в день стрельбы, до того как Крылов был пойман полицией. Ее снял один из четырех молодых людей, находившихся в лесу. Обвиняемый использовал это видео, чтобы доказать, что он стрелял в других, пытаясь защитить себя.

«На видеозаписи показаны все обстоятельства того, что произошло прямо там, в лесу. На видео видно, что с угрозами и обвинениями, угрозами смерти они пытаются отобрать у меня оружие. Во время видеосъемки ситуация обострялась, и наступил момент, когда они поняли, что без физического нападения им не обойтись, поэтому они выключили видео и физически напали на меня. Да, у меня было с собой оружие, и это единственное, что помогло мне остаться живым и невредимым», - объясняет Крылов.

Так же в свое оправдание он отметил, что подростки были как в состоянии алкогольного, так и наркотического опьянения.

«Было произведено несколько выстрелов. На теле погибшего обнаружено четыре раны. Заключение эксперта показывает, что два выстрела были произведены с близкого расстояния. Два — с дальнего. Это фактически опровергает версию обвиняемого о том, что это была самооборона. Должен был быть произведен предупредительный выстрел, либо максимально нетравматичный, не оставляющий последствий. Из материалов дела следует, что обвиняемый этого не делал, а производил прицельные выстрелы. А затем последовал за остальными. Это говорит об умысле. Версия о самообороне полностью не доказана», - объясняет прокурор.

С поиском оружия вышла отдельная эпопея. В обмен на освобождение из тюрьмы на время следствия Андрей пообещал показать местонахождение орудия убийства. Суд отклонил это требование. Оружие так и не было найдено.

«Они настаивали на том, что был револьвер, они настаивали на том, что было шесть патронов. На месте происшествия были найдены гильзы, что частично опровергает версию подсудимого о том, что он не перезаряжал и не использовал оружие. Гильзы не могут выпасть из револьвера, если их не вынуть, а из пистолета могут при автоматической перезарядке. Было десять выстрелов. Почему так много выстрелов?», - продолжает рассуждать прокурор.

Суд первой инстанции постановил частично удовлетворить иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в размере 97 500 евро. Потерпевшей стороне также присуждена компенсация материального ущерба в размере 1069 евро. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 евро в пользу второго потерпевшего и 10 000 евро в пользу третьего потерпевшего.