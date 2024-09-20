О плачевном состоянии женщины можно было бы и не писать, тем более, что объективно она виновата, если не несколько обстоятельств. Латковскис раскрывает тему проблемы, которая может коснуться практически каждого:

"Во-первых, я слышал подобные истории от нескольких человек, а во-вторых, и прежде всего, механизм взимания штрафов не только не соответствует современным технологиям, но и явно несправедлив по сути.

Но все по порядку. Суть дела проста: моя знакомая не является водителем со стажем, хотя сейчас ездит регулярно. Каким-то образом она прошляпила, что срок действия полиса OCTA истек. Она не отрицает своей вины в забывчивости, поэтому, получив известие о штрафе, назначенном CSDD, немедленно оформила страховку и приняла наказание со стиснутыми зубами. Сама виновата, как бы больно это ни было признавать.

Но это было только начало. Через несколько дней она получила новое уведомление о еще одном штрафе в 350 евро, затем еще и еще. Тогда и пошла речь о рвоте на почве нервного срыва. Уже после нашего разговора, через несколько дней, она снова позвонила и сказала, что получила еще один штраф. Сейчас сумма приближается к двум тысячам. Для нее это не карманные деньги, чтобы легко списать за свою забывчивость со страховкой. Для нее это большие, если не очень большие деньги.

Как могло случиться, что человека на ровном месте загнали на такой огромный штраф? Дело в том, что время между совершенным нарушением и отправкой уведомления о штрафе в CSDD может составлять полтора месяца. CSDD объясняет это перегруженностью информационной системы. Человек забыл, что истек срок страховки, поехал без ОСТА, радар это зафиксировал, CSDD накладывает штраф, но уведомление на электронную почту нарушителя приходит только через месяц, а то и позже. Все это время человек спокойно ездит и каждый раз, когда он попадает в зону фиксации радара, это штраф. К тому же не маленький – 350 евро.

Интересно, что за то же нарушение, если оно зафиксировано полицейским, штраф составляет от 85 до 120 евро. Здесь следует уточнить, что езда без полиса OCTA не во всех случаях обнаруживается радарами. Как поясняет CSDD, в радарах старого поколения такая фиксация происходит только в тех случаях, когда разрешенная скорость движения превышена хотя бы на один километр в час. С другой стороны, радары последнего поколения, измеряющие среднюю скорость движения на более длинной дороге, регистрируют абсолютно все автомобили, участвующие в движении. Именно из-за этих участков дороги информационная система CSDD перегружена, что и создает такую ​​задержку между нарушением и уведомлением от CSDD.

Налог на плохую память

Напомним – штраф 350 евро за каждую фиксацию. Легко посчитать – если фиксируется один раз в день (что возможно, если человек регулярно ездит под определенный радар, например на работу), то 350 евро за 45 дней = 15 750 евро. Это уже больше сравнимо с предусмотренной уголовным законом конфискацией имущества при тяжких преступлениях, чем наказание за сравнительно незначительное административное правонарушение.

Хочу подчеркнуть, что я ни на минуту не оправдываю такую забывчивость. Вы не можете водить машину без полиса OCTA. Вариантов нет. Речь идет о другом. Я не просто так уже упомянул сегодняшние технологические возможности. Что означает «перегруженная информационная система»? В настоящее время было бы само собой разумеющимся, что как только радар обнаруживает нарушение, уведомление автоматически отправляется на адрес электронной почты, номер телефона или в любое другое место, которое автомобилист зарегистрировал в CSDD. Пока это не так, а время между нарушением и уведомлением составляет до полутора месяцев, между тем, было бы логично, если бы нарушения по "забывчивости", такие как езда без OCTA будет наказывались один раз. В следующий раз штраф можно было бы наложить только после уведомления о нарушении. То есть, если человек злонамеренно не покупает ОСТА даже после первого штрафа.

Не то чтобы недостатки этой системы не были неизвестны законодателям. Проблема стояла на повестке дня Сейма. Это широко обсуждалось, и все стороны, включая CSDD и государственную полицию, признали абсурдность ситуации.

28 мая этого года вступили в силу поправки в Закон о дорожном движении, которые несколько изменили порядок штрафов за вождение без ОСТА, которые неоднократно фиксировали радары. К сожалению, депутаты Сейма приняли решение лишь о незначительных поправках, которые не решают сути проблемы как минимум до 1 января следующего года.

"С вступлением в силу поправок, которые предусматривают, что за длительное нарушение, неоднократно зафиксированное техническими средствами (использование такого транспортного средства в дорожном движении), по которому в указанный срок не был проведен государственный технический осмотр или у владельца не было обязательного страхования ответственности – ОСТА, штраф может быть применен один раз в 24 часа

Поправки также предусматривают, что с 1 января 2025 года в случаях, если вышеуказанное нарушение зафиксировано техническими средствами, без остановки транспортного средства, его владелецу незамедлительно направляется информация в электронном виде о зафиксированном нарушении».

Почему депутаты Сейма (ответственной комиссией была Бюджетно-финансовая комиссия, а не Юридическая комиссия, что в некотором смысле показательно) решили ввести обязательное предупреждение с 1 января следующего года, а штрафы уже выписываются каждый день, можно только догадываться. Вероятно, обязательное предупреждение от CSDD не может быть реализовано раньше. Но если это так, то было бы нормально приостановить действие нескольких штрафов за нарушения по «забывчивости» до тех пор, пока не будет обеспечена «немедленная передача информации в электронном виде».

К сожалению, Бюджетно-финансовая комиссия Сейма и все остальные депутаты сочли более уместным многократное наказание. Я не хочу думать плохо, но небольшое указание на то, что скрывается под этим, содержится в публичном заявлении CSDD: сумма, собранная за нарушения страхования OCTA, превышает половину общей суммы, собранной в виде штрафов. Денежный насос, доящий жителей посредством своего рода "налога на плохую память".

Со стороны это выглядит (не утверждаю, что так оно и есть, но похоже) как преднамеренная дезорганизация системы, злой умысел со стороны государства с целью пополнения доходов бюджета. Это серьезно подрывает доверие к государственной власти. Человек чувствует себя уязвимым. Если вы допустите ошибку, система безжалостно перемалывает вас. Это происходит в стране, которая позиционирует себя как правовая и ее представители ездят поучать других.

Можно только задаться вопросом: как разрабатываются и принимаются столь откровенно поверхностные и несправедливые законы, не моделируя последствия этих принятых норм в реальной жизни. Депутаты получают большую зарплату – за что? Как может наша система правосудия смотреть на подобные абсурды и не высказывать своего мнения?

"Был ли какой-либо конкретный политик или высокопоставленный чиновник оштрафован хотя бы на один евро за огромные ошибки и невнимательность, которые будут стоить стране миллионы или даже миллиарды? Проект RailBaltica, фактическое банкротство airBaltic, сага с поездами ViVi и т. д. Возможно, мне придется заплатить многие тысячи из своей зарплаты учителя за то, что я забыла продлить полис OCTA за 15 евро в месяц. У меня просто сердце болит за множество разочарованных людей, которые бессильны перед лицом этих безумно высокооплачиваемых монстров», — трепещет моя знакомая и плачет. Что мне ей сказать? Не хочу проклинать страну, но иногда это приходится делать", - завершает Бен Латковскис.