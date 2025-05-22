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Если ничего не менять, страна закончится: глава Торгово-промышленной палаты (1)

© Lsm.lv 22 мая, 2025 18:24

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Демографический и социально-экономический дрейф, в котором оказалась Латвия, необходимо остановить, энергию же для нужных перемен может дать или какой-то сильный политик с идеями, или же мощный кризис, сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

«В Латвии плюс-минус 1 миллион 800 тыс. жителей. В частном секторе, который содержит всю страну — что-то производит, какие-то услуги предоставляет, — работают порядка полмиллиона человек. Еще 300 тысяч порядка — это публичный сектор. Там и чиновники, учителя, врачи… И еще около миллиона, получается — пожилые, дети, подростки, безработные и др», — заявил А. Ростовскис.

По его мнению, описанная им пропорция во многом влияет на то, как политики принимают решения.

«И это огромная проблема. Так что я думаю, варианта только два. Или очень большой кризис, когда просто нет денег [чтобы продолжать как раньше], или же какой-то очень мощный политик, который понимает, что так больше нельзя».

Он пояснил, что если представить, что нынешняя демографическая динамика сохранится надолго, можно представить, что лет через сто здесь останется менее миллиона человек. При этом содержать выбывающих с рынка труда должны будут менее многочисленные поколения. «Когда те, которым сейчас по 40 лет, через 20 лет будут выходить в пенсию, кто сможет их содержать?» — задал он вопрос.

Ростовскис, оговорившись, что специально использует сильную риторику, заявил: «Пока у нас тренд "Латвия катится в никуда". Она катится, чтобы закончиться. Если мы так продолжаем, страна просто закончится. […] В глобальной ситуации, когда меняется климат, когда на юге будет жить все сложнее и сложнее… Мы живем, в очень комфортабельном месте. Да, у нас есть зима, но тут можно нормально жить. И на этой территории, где мы находимся, нас уже сейчас мало. А станет меньше, меньше, меньше. Эта территория многим интересна. Если мы очень быстро не поменяем стратегию наших действий, эта страна закончится», — сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты.

Январь 2025-го стал четвертым месяцем подряд, когда в Латвии родилось 1000 детей.

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