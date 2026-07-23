В описанной ситуации у вас имеются веские основания отказаться от договора и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
Согласно части первой статьи 30 Закона о защите прав потребителей Латвии, если стороны не договорились об ином, продавец обязан передать товар без необоснованной задержки, но не позднее чем в течение 30 дней после заключения договора. Однако в вашем случае продавец сам указал на сайте более короткий срок доставки — три рабочих дня. Следовательно, именно этот срок считается согласованным сторонами и подлежит соблюдению.
Нарушение согласованного срока доставки
Часть вторая статьи 30 предусматривает, что, если продавец не доставил товар в согласованный срок, потребитель вправе потребовать доставить его в дополнительный срок, соответствующий обстоятельствам.
Из вашего рассказа следует, что фактически такой дополнительный срок уже был предоставлен: после истечения обещанных трех рабочих дней вы неоднократно обращались в магазин, а продавец почти месяц уверял вас, что товар поступит «со дня на день».
Когда можно отказаться от договора немедленно
Особое значение имеет ваше письменное уведомление о том, что инструменты необходимы вам не позднее конца мая для выполнения сезонных работ. Часть третья статьи 30 устанавливает, что если потребитель до заключения договора сообщил продавцу, что доставка товара к определенной дате является существенным условием либо если соблюдение срока имеет существенное значение с учетом обстоятельств сделки, то при нарушении такого срока потребитель вправе немедленно отказаться от договора без предоставления дополнительного срока.
Даже если магазин будет утверждать, что о важности срока ему стало известно уже после оформления заказа, остается факт длительной просрочки поставки. Почти месячное ожидание при обещанной доставке в течение трех рабочих дней явно выходит за пределы разумного дополнительного срока, предусмотренного частью второй статьи 30. Поэтому право на односторонний отказ от договора в данном случае также возникает на основании этой нормы.
Отсутствие товара на складе — проблема не покупателя
Обстоятельство, что продавец ошибочно указал товар как имеющийся в наличии и лишь затем обнаружил его отсутствие на складе, не освобождает его от ответственности перед потребителем. Внутренние проблемы с учетом товаров или логистикой относятся к сфере риска самого продавца и не могут перекладываться на покупателя.
Срок возврата денег
После отказа от договора начинает действовать часть седьмая статьи 30 Закона о защите прав потребителей: продавец обязан вернуть потребителю все полученные по договору денежные средства без необоснованной задержки, но не позднее чем в течение 14 дней.
Заключение
Таким образом, при описанных обстоятельствах вы вправе направить продавцу заявление об одностороннем отказе от договора на основании части второй либо части третьей статьи 30 Закона о защите прав потребителей и потребовать полного возврата уплаченной суммы. Если деньги не будут возвращены добровольно, следующим шагом может стать обращение в Центр по защите прав потребителей с жалобой на действия интернет-магазина.
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