Часть вторая статьи 30 предусматривает, что, если продавец не доставил товар в согласованный срок, потребитель вправе потребовать доставить его в дополнительный срок, соответствующий обстоятельствам.

Из вашего рассказа следует, что фактически такой дополнительный срок уже был предоставлен: после истечения обещанных трех рабочих дней вы неоднократно обращались в магазин, а продавец почти месяц уверял вас, что товар поступит «со дня на день».

Когда можно отказаться от договора немедленно