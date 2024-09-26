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«Если и будет ядерный удар, то только когда Путину совершенно нечего терять»: российский политолог-эмигрант

© Lsm.lv 26 сентября, 2024 08:22

Мир 0 комментариев

В РФ политики и провластные спикеры нередко высказываются о возможности применения ядерного оружия. Кремль действительно может провести его испытания, а вот боевое применение крайне маловероятно, заявил в интервью LSM+ живущий в Латвии политолог из РФ Дмитрий Орешкин.

Уже после этого интервью Путин анонсировал изменения в доктрине ядерного сдерживания: любое нападение на РФ неядерной страны при поддержке ядерной будет считаться совместным, а массированный налет дронов стать поводом для ядерного удара.

По словам политолога, у правителя РФ Владимира Путина в нынешней ситуации (ВСУ находятся на территории Курской области, на территории РФ уже не раз и не два взрывались склады с боеприпасами и др) сейчас мало козырей, а потребность в том, чтобы его боялись, есть. Поэтому время от времени на самых разных уровнях в публичном пространстве начинает звучать ядерная риторика.

«Мы видели, как [глава контролируемого Кремлем пропагандистского агентства «Россия сегодня»] Марго Симоньян предлагала взорвать ядерный заряд где-нибудь над Сибирью. Хорошо такое говорить, сидя в Москве, но в Сибири, между нами говоря, тоже люди живут и не все они будут рады такому», — напомнил он.

За подобными высказываниями последовали и другие — от политиков самого высокого уровня, политологов и др. В частности, на эту тему недавно в публичном пространстве рассуждал политолог Сергей Караганов. «То же самое говорит [глава Совета Федерации] Валентина Матвиенко — мол, неплохо было бы провести ядерное испытание. Некий депутат тоже рассказывает про ядерные испытания на Новой земле.

Такая сплочённость высказываниях не бывает случайной. Конечно это новый мейнстрим», — уверен он.

Собеседник LSM+ считает, что эти «сконцентрированные» рассуждения должны показать серьезность намерений, вера в которые у наблюдателей несколько поблекла после того, как Украина и помогающие ей отразить агрессию РФ союзники раз за разом переходили предполагаемые «красные линии», а Москва разными голосами раз за разом грозила в том числе и ядерным оружием.

«Я думаю, что ядерные испытания они могут провести, нарушив соглашение о запрете ядерных испытаний в трёх средах. Такое может состояться.

Но до ядерного удара коллективный Путин не дойдёт. Потому что путинские генералы прекрасно понимают реальный потенциал НАТО,

и тот же самый глава ЦРУ Билл Бернс ясно дал понять Путину, что последует за ядерным ударом, — рассуждает Д. Орешкин. - Поэтому я думаю, что если и будет ядерный удар, то это будет только тогда, когда Путину совершенно нечего терять. А Запад изо всех сил старается, чтобы у него не было такого ощущения, что терять нечего. А испытание — да, возможно», — заключил политолог.

 

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