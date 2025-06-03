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Ещё одна реформа от Минздрава: как изменится доступ латвийцев к медуслугам (2)

© LETA 3 июня, 2025 18:06

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LETA

Ликвидация Национальной службы здравоохранения и создание вместо нее Национального фонда здравоохранения - одно из изменений, предусмотренных поправками к закону о финансировании и администрировании здравоохранения. Также планируется изменить круг лиц, имеющих право на получение оплачиваемых государством медицинских услуг. Однако предлагаемые Министерством здравоохранения изменения не внушают уверенности в том, что они улучшат финансирование отрасли.

Минздрав предлагает положить в основу доступа к медицинским услугам принципы гражданства, уплаты налогов и декларирования места жительства, указывая, что будет создана простая для администрирования система, в которую не нужно будет включать множество поддерживаемых государством категорий пациентов.

Однако это означает, что более 200 тыс. граждан Латвии, которые декларировали свое местожительство за границей, не будут иметь права на оплачиваемые государством услуги. В то же время Минздрав допускает, что может быть сохранен и нынешний принцип, а вступление в силу системы двух корзин услуг здравоохранения отложено.

Рассматриваются еще два варианта: один из них предусматривает, что предоставление услуг здравоохранения будет основано на уплате подоходного налога с населения и взносов социального страхования, а второй - только социальных взносов без учета декларирования в Латвии.

При первом варианте из системы "выпадают" от 40 000 до 95 000 человек, при втором - до 220 000. Это означает, что все лица, независимо от режима уплаты налогов, обязаны платить социальные взносы для медицинского страхования, за исключением застрахованных государством категорий жителей - детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью.

(Diena)

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Комментарии (2) 97 реакций
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