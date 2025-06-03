Минздрав предлагает положить в основу доступа к медицинским услугам принципы гражданства, уплаты налогов и декларирования места жительства, указывая, что будет создана простая для администрирования система, в которую не нужно будет включать множество поддерживаемых государством категорий пациентов.

Однако это означает, что более 200 тыс. граждан Латвии, которые декларировали свое местожительство за границей, не будут иметь права на оплачиваемые государством услуги. В то же время Минздрав допускает, что может быть сохранен и нынешний принцип, а вступление в силу системы двух корзин услуг здравоохранения отложено.

Рассматриваются еще два варианта: один из них предусматривает, что предоставление услуг здравоохранения будет основано на уплате подоходного налога с населения и взносов социального страхования, а второй - только социальных взносов без учета декларирования в Латвии.

При первом варианте из системы "выпадают" от 40 000 до 95 000 человек, при втором - до 220 000. Это означает, что все лица, независимо от режима уплаты налогов, обязаны платить социальные взносы для медицинского страхования, за исключением застрахованных государством категорий жителей - детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью.

(Diena)