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ЕС требует вернуть деньги за велосипедную эстакаду в центре Риги: Кирсис

© Lsm.lv 25 октября, 2024 12:49

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Есть риск, что Риге придется возвращать часть полученных еврофондов из-за того, что велосипедная эстакада на набережной генерала Радзиня не соединена с мостом Rail Baltica (из-за отсутствия последнего). Поэтому столичная дума обратится к Министерству сообщения, чтобы решить этот вопрос, рассказал мэр города Вилнис Кирсис («Новое Единство»), сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на агентство ЛЕТА.

Кирсис считает, будет несправедливо, если городу действительно придется возвращать деньги за работы, которые Еврокомиссия может оценить как незаконченные: эстакада остается незаконченной по не зависящим от Рижской думы причин. Поэтому городские власти будут говорить об этой ситуации с Министерством сообщения, и тому стоит подумать над решением.

Кирсис упомянул неправильную последовательность работ: по его словам, сначала надо было построить мост и только потом велосипедную эстакаду.  

На вопрос о финансировании ЕС, использованном конкретно для строительства этой эстакады, Кирсис ответил, что расходы на нее были около 600 000 евро.

Ранее глава парламентской следственной комиссии по Rail Baltica Андрис Кулбергс («Объединенный список») рассказал Латвийскому радио 4, что опора будущего моста Rail Baltica не должна стоять отдельно, сама по себе — она спроектирована как часть большой конструкции переправы. Министр сообщения Каспар Бришкенс («Прогрессивные») в интервью LSM+ признал: есть риск, что этот мост станет долгостроем.

Первоначальная оценка стоимости всей магистрали составляла 3,68 млрд евро. В середине июня программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что стоимость латвийской части проекта может вырасти до 9,6 млрд евро.

Парламентская следственная комиссия пришла к выводу, что ситуацию с Rail Baltica должна изучить прокуратура — и в частности, оценить добавление к нему больших и дорогих «дополнений» без ведома Сейма.

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