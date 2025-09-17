Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

ЕС сближается Индией, несмотря на её дружбу с Россией

Euronews 17 сентября, 2025 17:47

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В Брюсселе решили, что больше выиграют, чем потеряют, от более тесных связей с Нью-Дели. Европейский союз предпринял новые шаги по укреплению и расширению связей с Индией. В «пятикомпонентной стратегии», представленной в среду, Европейская комиссия изложила видение более тесных двусторонних отношений, охватывающих широкий круг тем: экологически чистую энергетику, стратегическое сырьё, искусственный интеллект, современную электронику, кибербезопасность, оборонную политику и легальную миграцию. Всё это открывает дорогу к проведению саммита ЕС-Индия, который наметили на начало следующего года.

«Тесное сотрудничество между ЕС и Индией сейчас важно как никогда», — говорится в документе Еврокомиссии.

Однако ранее Брюссель критиковал Нью-Дели — из-за тесного сотрудничества с Москвой.

Только на этой неделе индийские военнослужащие приняли участие в масштабных военных учениях вместе с Россией и Беларусью у границы с Польшей и Литвой.

Ранее индийская делегация активно участвовала в саммите ШОС в Пекине, где премьер-министр Индии Нарендра Моди неоднократно общался с Владимиром Путиным.

ЕС обвинял Индию в том, что она предоставляет Кремлю возможности для обхода санкций, в частности, перерабатывая и перепродавая российскую нефть.

Но в условиях геополитических потрясений и экономической неопределенности ЕС пришёл к выводу, что он больше выиграет, чем потеряет от углубления сотрудничества с Индией, самой густонаселённой страной мира и одним из главных игроков в стратегически важном индо-тихоокеанском регионе.

«Мы живём в очень неспокойные времена, и нам необходимо налаживать партнёрские отношения, — заявила в этой связи глава евродипломатии Кая Каллас. — И всегда остаётся вопрос: позволим ли мы, чтобы кто-то заполнил эту пустоту, или попытаемся заполнить её сами».

Каллас раскритиковала Индию за участие в российско-белорусских учениях: «Если вы хотите более тесных связей с нами, то зачем участвовать в учениях, которые представляют для нас экзистенциальную угрозу?»

Тем не менее, высокий представитель ЕС воздержалась от ультиматума, который заставил бы Нью-Дели выбрать сторону, признав, что история российско-индийских отношений не позволит сделать выбор, предпочтительный для ЕС.

Торговля между ЕС и Индией за минувшее десятилетие

Торговля между ЕС и Индией в последние годы развивалась стремительно, обе стороны намерены до конца года заключить соглашение о свободной торговле, но на этом пути по-прежнему возникают трудности. Камни преткновения — протекционизм, климат и трудовое законодательство.

Однако для обеих сторон мощным стимулом для переговоров оказалась политика Дональда Трампа: ЕС был вынужден заключить с США невыгодное торговое соглашение, а против Индии введены 50% пошлины.

Помимо соглашения о свободной торговли, ЕС ставит ещё одну амбициозную задачу: заключить с Индией официальное партнёрство в области безопасности и обороны. Из стран Азии, оно уже подписано с Японией и Южной Кореей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:10 17.09.2025
Ночные автобусы в Риге будут курсировать до конца октября
Bitnews.lv 4 минуты назад
В Латвии за полгода на работе погибли восемь человек
Bitnews.lv 56 минут назад
Балтийские столицы просят Google обновить карты велодорожек
Bitnews.lv 1 час назад
Эстония: аукцион брошенных авто
Sfera.lv 4 часа назад
ЕС: погостили, и будет
Sfera.lv 5 часов назад
Литва: дроны для России
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Patria для Киева
Sfera.lv 6 часов назад
Дания: манёвры в Гренландии
Sfera.lv 6 часов назад

«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Читать
Загрузка

С вас 160 евро: мошенники стали копировать адрес CSDD?

ЧП и криминал 18:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Читать

Российского режиссера Юрия Бутусова не разрешили похоронить на родине

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Читать

Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже на военных объектах в интересах России

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Читать

Помогите, «Медуза» в беде: на грани закрытия оказалось крупнейшее российское оппозиционное издание

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Читать