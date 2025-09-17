ЕС сближается Индией, несмотря на её дружбу с Россией

«Тесное сотрудничество между ЕС и Индией сейчас важно как никогда», — говорится в документе Еврокомиссии.

Однако ранее Брюссель критиковал Нью-Дели — из-за тесного сотрудничества с Москвой.

Только на этой неделе индийские военнослужащие приняли участие в масштабных военных учениях вместе с Россией и Беларусью у границы с Польшей и Литвой.

Ранее индийская делегация активно участвовала в саммите ШОС в Пекине, где премьер-министр Индии Нарендра Моди неоднократно общался с Владимиром Путиным.

ЕС обвинял Индию в том, что она предоставляет Кремлю возможности для обхода санкций, в частности, перерабатывая и перепродавая российскую нефть.

Но в условиях геополитических потрясений и экономической неопределенности ЕС пришёл к выводу, что он больше выиграет, чем потеряет от углубления сотрудничества с Индией, самой густонаселённой страной мира и одним из главных игроков в стратегически важном индо-тихоокеанском регионе.

«Мы живём в очень неспокойные времена, и нам необходимо налаживать партнёрские отношения, — заявила в этой связи глава евродипломатии Кая Каллас. — И всегда остаётся вопрос: позволим ли мы, чтобы кто-то заполнил эту пустоту, или попытаемся заполнить её сами».

Каллас раскритиковала Индию за участие в российско-белорусских учениях: «Если вы хотите более тесных связей с нами, то зачем участвовать в учениях, которые представляют для нас экзистенциальную угрозу?»

Тем не менее, высокий представитель ЕС воздержалась от ультиматума, который заставил бы Нью-Дели выбрать сторону, признав, что история российско-индийских отношений не позволит сделать выбор, предпочтительный для ЕС.

Торговля между ЕС и Индией за минувшее десятилетие

Торговля между ЕС и Индией в последние годы развивалась стремительно, обе стороны намерены до конца года заключить соглашение о свободной торговле, но на этом пути по-прежнему возникают трудности. Камни преткновения — протекционизм, климат и трудовое законодательство.

Однако для обеих сторон мощным стимулом для переговоров оказалась политика Дональда Трампа: ЕС был вынужден заключить с США невыгодное торговое соглашение, а против Индии введены 50% пошлины.

Помимо соглашения о свободной торговли, ЕС ставит ещё одну амбициозную задачу: заключить с Индией официальное партнёрство в области безопасности и обороны. Из стран Азии, оно уже подписано с Японией и Южной Кореей.