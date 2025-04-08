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ЕС пока не обсуждал с США смягчение санкций в отношении РФ

Редакция PRESS 8 апреля, 2025 12:01

Мир 0 комментариев

Scapix/REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Европейский союз не обсуждал с США вопрос о смягчении санкций в отношении России в рамках возможного соглашения о прекращении огня. Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан агентству Bloomberg. По его словам, американская сторона, которая ведет переговоры с Россией, пока не предлагала ЕС обсудить ослабление санкций, хотя это одно из ключевых требований Москвы в рамках соглашения о перемирии в Украине.

Приверженность ЕС сохранению санкций в отношении РФ

"Европейский союз считает, что это (санкции. - Ред.) очень важный рычаг давления в любых переговорах с Россией, и его следует использовать, но использовать разумно и медленно, и только для достижения решения, которое гарантирует прочный и стабильный мир", - сказал О’Салливан.

Приверженность ЕС сохранению санкций в отношении России может усилить разногласия с Вашингтоном, считает Bloomberg. Агентство указывает, что президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине, в то время как в Евросоюзе, напротив, начинают работу над 17-м пакетом санкций против России.

После начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года Россия обошла Иран и стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций, писалBloomberg. По данным портала Castellum, с тех пор больше всего ограничений в отношении РФ ввели США, Канада, Швейцария и Евросоюз.

При этом после возвращения в Белый дом Трампа американские власти провели ряд переговоров с представителями Москвы. По итогу встречи 25 марта в Эр-Рияде в Кремле заявили, что договорились с США ввести перемирие на Черном море, но только после снятия ряда ограничений. В их числе - отмена санкций в отношении "Россельхозбанка", подключение его к SWIFT и открытие международных счетов. Большая часть упомянутых ограничений связана с ЕС, писал Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Трамп пообещал изучить требования РФ. А в ЕС отказались снимать санкции с России, пока она не выведет войска из Украины.

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