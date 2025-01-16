ЕС обещает выделить дополнительно 120 миллионов евро на помощь Газе

Брюссель сыграл ограниченную роль в заключении сделки, но есть надежда, что в будущем Евросоюз окажет значительную поддержку региону.

"Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников дает надежду региону, в которой он отчаянно нуждается", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем сообщении на сайте X, добавив при этом, что "гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой".

"Европейский союз готов поддержать соблюдение режима прекращения огня", - заявил в четверг журналистам представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни. Верховный представитель ЕС по иностранной политике и вопросам безопасности Кая Каллас назвала сделку "важным и позитивным прорывом".

Иратекс Гарсия Перес, возглавляющая левоцентристскую социалистическую фракцию Европарламента, призвала освободить всех оставшихся израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и пообещала в ближайшее время отправиться в этот регион.

По словам Хью Ловатта, старшего научного сотрудника аналитического центра Европейского совета по международным отношениям, "Брюссель оказался на обочине переговоров". Об этом Ловатт сказал в интервью подкасту Euronews "Радио Шуман".

При этом эксперт указал, что ЕС, если активизируется, может сыграть важную роль в помощи Газе после прекращения огня. Тогда будет необходимо ответить на множество вопросов: кто будет управлять Газой, поддерживать и обеспечивать безопасность? Как возобновить широкий дипломатический трек, чтобы иметь возможность продвигать прекращение израильско-палестинского конфликта и самоопределение палестинцев? В этом, по мнению аналитика, ЕС мог бы оказать помощь.



О сделке Израиля и ХАМАС было объявлено в среду президентом США Джо Байденом и ключевым посредником Катаром, но ее судьба оказалась под вопросом после того, как в Израиле засомневались в ее одобрении. Соглашение должно вступить в силу 19 января. Однако 16 января канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху объявила, что ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей, создавая кризис в последний момент, что препятствует достижению договора. Руководство ХАМАС опровергло эти заявления.

В канцелярии главы кабмина Израиля добавили, что власти не назначат дату заседания кабинета до тех пор, пока посредники не сообщат, что в ХАМАС подтвердили все детали соглашения.