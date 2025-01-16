Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

ЕС обещает выделить дополнительно 120 миллионов евро на помощь Газе

Редакция PRESS 16 января, 2025 18:38

Мир 0 комментариев

Евросоюз приветствовал перспективу перемирия между Израилем и ХАМАС и пообещал выделить 120 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи сектору Газа. В Брюсселе уточнили, что общая помощь ЕС палестинцам с 2023 года достигнет 450 миллионов евро, сообщает Euronews.

Брюссель сыграл ограниченную роль в заключении сделки, но есть надежда, что в будущем Евросоюз окажет значительную поддержку региону.

"Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников дает надежду региону, в которой он отчаянно нуждается", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем сообщении на сайте X, добавив при этом, что "гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой".

"Европейский союз готов поддержать соблюдение режима прекращения огня", - заявил в четверг журналистам представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни. Верховный представитель ЕС по иностранной политике и вопросам безопасности Кая Каллас назвала сделку "важным и позитивным прорывом".

Иратекс Гарсия Перес, возглавляющая левоцентристскую социалистическую фракцию Европарламента, призвала освободить всех оставшихся израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и пообещала в ближайшее время отправиться в этот регион.

По словам Хью Ловатта, старшего научного сотрудника аналитического центра Европейского совета по международным отношениям, "Брюссель оказался на обочине переговоров". Об этом Ловатт сказал в интервью подкасту Euronews "Радио Шуман".

При этом эксперт указал, что ЕС, если активизируется, может сыграть важную роль в помощи Газе после прекращения огня. Тогда будет необходимо ответить на множество вопросов: кто будет управлять Газой, поддерживать и обеспечивать безопасность? Как возобновить широкий дипломатический трек, чтобы иметь возможность продвигать прекращение израильско-палестинского конфликта и самоопределение палестинцев? В этом, по мнению аналитика, ЕС мог бы оказать помощь.


О сделке Израиля и ХАМАС было объявлено в среду президентом США Джо Байденом и ключевым посредником Катаром, но ее судьба оказалась под вопросом после того, как в Израиле засомневались в ее одобрении. Соглашение должно вступить в силу 19 января. Однако 16 января канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху объявила, что ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей, создавая кризис в последний момент, что препятствует достижению договора. Руководство ХАМАС опровергло эти заявления.

В канцелярии главы кабмина Израиля добавили, что власти не назначат дату заседания кабинета до тех пор, пока посредники не сообщат, что в ХАМАС подтвердили все детали соглашения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Заехал за линию: у магазинов стали штрафовать за «неровную» парковку

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

Читать
Загрузка

Довёл до смерти, чтобы получить квартиру? На Югле нашли тело пожилой женщины

ЧП и криминал 21:33

ЧП и криминал 0 комментариев

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

Читать

«Не нравится — жалуйся!» Розенвалдс крайне удивлен агрессивным отношением к пассажирам Vivi

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

Читать

Умер режиссер Дэвид Линч

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

Читать

Две ошибки за один день: как бабушку с онкологией из корпуса в корпус гоняли в больнице Страдиня

Важно 20:58

Важно 0 комментариев

В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

Читать

С 1 июля счета за электричество вырастут: это результат отключения от российской энергосистемы

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

Читать

Депутаты Сейма потребовали от Силини объяснить «санкционированную правительством цензуру в соцсетях»

Новости Латвии 20:25

Новости Латвии 0 комментариев

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

Читать