ЕС нацелился на российский СПГ, банки, криптовалюту и «теневой флот»

Еврокомиссия представила новый пакет санкций, направленных на подрыв способности России продолжать войну против Украины и заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Предложение, представленное в пятницу Урсулой фон дер Ляйен, нацелено на банки, 118 танкеров "теневого флота" и, впервые, на криптовалютные платформы, которые Москва использует для проведения транзакций на мировом финансовом рынке в обход ограничений.

О каких-либо визовых ограничениях для россиян речи не идёт.

Если государства-члены одобрят этот пакет, он станет 19-м по счёту с февраля 2022 года. Обсуждения уже начались.

"Наш экономический анализ ясен: санкции серьёзно сказываются на российской экономике", – сказала фон дер Ляйен в видеообращении.

"Перегретая экономика России достигает своего предела", – утверждает она.

Наиболее примечательно, что план предусматривает ускоренное прекращение импорта российский ископаемых видов топлива в ЕС, который в прошлом году составил около 21,9 млрд евро.

Весной Брюссель представил амбициозную дорожную карту по прекращению всех этих покупок не позднее конца 2027 года.

Но в последние недели президент США Дональд Трамп публично призвал европейцев немедленно разорвать энергетические связи с Москвой как условие для введения "суровых санкций" против России, что является важным шагом, который он пока отказывался сделать.

"Закупки российской нефти некоторыми [странами НАТО] просто потрясают! Это сильно ослабляет вашу переговорную позицию и возможности для торга с Россией", – заявил Трамп в субботу в своём "открытом письме", опубликованном в Truth Social.

"В любом случае, я готов пойти на эти меры, когда вы будете готовы. Просто скажите когда?", – добавил глава Белого дома.

Трамп повторно обратился к союзникам во время государственного визита в Великобританию.

"Я готов [вводить новые санкции], но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть у России", – подчеркнул американский президент.

В ответ Еврокомиссия предложила прекратить все закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) на год раньше, к 1 января 2027 года, и нацелиться на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании, которые покупают российское сырьё в нарушение западных санкций.

"Военная экономика России поддерживается доходами от ископаемых видов топлива. Мы хотим прекратить эти доходы, – сказала фон дер Ляйен. – Пора закрыть кран".

Фон дер Ляйен не коснулась юридического исключения, которое позволяет Венгрии и Словакии продолжать закупки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Это исключение действует с середины 2022 года и никогда не пересматривалось.