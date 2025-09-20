Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС нацелился на российский СПГ, банки, криптовалюту и «теневой флот»

Euronews 20 сентября, 2025 12:52

Мир 0 комментариев

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

Еврокомиссия представила новый пакет санкций, направленных на подрыв способности России продолжать войну против Украины и заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Предложение, представленное в пятницу Урсулой фон дер Ляйен, нацелено на банки, 118 танкеров "теневого флота" и, впервые, на криптовалютные платформы, которые Москва использует для проведения транзакций на мировом финансовом рынке в обход ограничений.

О каких-либо визовых ограничениях для россиян речи не идёт.

Если государства-члены одобрят этот пакет, он станет 19-м по счёту с февраля 2022 года. Обсуждения уже начались.

"Наш экономический анализ ясен: санкции серьёзно сказываются на российской экономике", – сказала фон дер Ляйен в видеообращении.

"Перегретая экономика России достигает своего предела", – утверждает она.

Наиболее примечательно, что план предусматривает ускоренное прекращение импорта российский ископаемых видов топлива в ЕС, который в прошлом году составил около 21,9 млрд евро.

Весной Брюссель представил амбициозную дорожную карту по прекращению всех этих покупок не позднее конца 2027 года.

Но в последние недели президент США Дональд Трамп публично призвал европейцев немедленно разорвать энергетические связи с Москвой как условие для введения "суровых санкций" против России, что является важным шагом, который он пока отказывался сделать.

"Закупки российской нефти некоторыми [странами НАТО] просто потрясают! Это сильно ослабляет вашу переговорную позицию и возможности для торга с Россией", – заявил Трамп в субботу в своём "открытом письме", опубликованном в Truth Social.

"В любом случае, я готов пойти на эти меры, когда вы будете готовы. Просто скажите когда?", – добавил глава Белого дома.

Трамп повторно обратился к союзникам во время государственного визита в Великобританию.

"Я готов [вводить новые санкции], но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть у России", – подчеркнул американский президент.

В ответ Еврокомиссия предложила прекратить все закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) на год раньше, к 1 января 2027 года, и нацелиться на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании, которые покупают российское сырьё в нарушение западных санкций.

"Военная экономика России поддерживается доходами от ископаемых видов топлива. Мы хотим прекратить эти доходы, – сказала фон дер Ляйен. – Пора закрыть кран".

Фон дер Ляйен не коснулась юридического исключения, которое позволяет Венгрии и Словакии продолжать закупки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Это исключение действует с середины 2022 года и никогда не пересматривалось.

 

Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

Мир 13:59

Мир 0 комментариев

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

Важно 13:47

Важно 0 комментариев

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

Министр обороны Литвы призывает НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Странам НАТО следует «быть серьезными» в отношении российских воздушных провокаций, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, намекнув, что военные объекты РФ, залетающие на территорию стран альянса, следует сбивать.

«Приложение сбивает с толку!» Водитель считает незаслуженным полученный штраф

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

Важно 12:52

Важно 0 комментариев

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

