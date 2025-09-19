ЕС хочет запретить российский СПГ с 2027 года

ЕС ранее планировал отказаться от российского СПГ к 2028 году. Однако, по данным агентства, решение ускорить сроки стало приоритетом после телефонного разговора председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом. Он неоднократно требовал от Брюсселя быстрее прекратить закупки российских энергоносителей.

В первой половине 2025 года ЕС импортировал российского СПГ на сумму 4,4 млрд долларов.

«К сожалению, за последний месяц Россия продемонстрировала полное пренебрежение к дипломатии и международному праву», — заявила на пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен. По её словам, угроза для альянса усиливается: «За последние две недели российские беспилотники типа “Шахед” нарушали воздушное пространство ЕС как в Польше, так и в Румынии».

Новый пакет также включает запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», санкции против 118 судов «теневого флота», а также трейдеров и НПЗ третьих стран, в том числе в Китае, которые закупают российскую нефть в обход ограничений. Впервые под санкции подпадают криптоплатформы и банки в России и за её пределами, участвующие в схемах обхода. Меры затронут и 45 компаний, используемых для импорта в Россию товаров двойного назначения.

Теперь план должны одобрить все 27 стран ЕС.