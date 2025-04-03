ЕС готов ответить на новые тарифы США, но открыт для переговоров: Фон дер Ляйен

"Я глубоко сожалею по поводу такого выбора. Нет никакого порядка в хаосе, который возникает, когда затрагиваются все торговые партнеры США", - отметила глава Еврокомиссии, подчеркнув, что ЕС "готов ответить".

"Мы готовимся к дальнейшим контрмерам, чтобы защитить наши интересы и наши предприятия, если переговоры не дадут результата", - заявила фон дер Ляйен.

В среду Трамп объявил о введении новых тарифов в отношении крупных торговых партнеров, включая Китай и ЕС, и назвал этот день "Днем освобождения" США.

Тариф США на импорт из ЕС составит 20%. Ранее Трамп уже ввел пошлины на сталь, алюминий, автомобили и автозапчасти, но ЕС пытался решить торговые разногласия, и в четверг фон дер Ляйен вновь подтвердила возможность диалога.

"Существует альтернативный путь. Еще не поздно урегулировать эти вопросы посредством переговоров", - отметила она, добавив, что новые тарифы ударят по потребителям во всем мире.

"Это будет ощутимо сразу. Миллионы людей столкнутся с ростом цен на продукты питания. Подорожают лекарства и транспортные услуги, увеличится инфляция", - предупредила фон дер Ляйен.

Европа также обеспокоена тем, что более высокие таможенные пошлины США приведут к притоку в ЕС дешевых товаров из других стран, особенно из Китая.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет "внимательно следить за тем, какие косвенные последствия будут иметь эти тарифы", и пообещала защитить европейскую промышленность.

"Европа будет на стороне тех, кто пострадает от этих мер", - заверила она.