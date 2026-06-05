Эрих Мария Ремарк: лучшие книги автора Книжный клуб Редакция PRESS 5 июня, 2026 13:59 Книжный клуб

Эрих Мария Ремарк — один из тех авторов, к которым приходят не по школьной обязанности, а по собственному желанию. Его читают в разном возрасте и часто возвращаются снова, потому что за военными сюжетами, эмиграцией и драматичными историями любви у него всегда стоит что-то более личное: человек, который слишком рано понял, как легко рушится привычная жизнь.

Его герои не побеждают и не спасают мир. Они пытаются выжить — физически и внутренне — в обстоятельствах, которые к этому не располагают. Война, эмиграция, потеря, усталость от жизни, которая слишком рано стала тяжёлой, — Ремарк пишет об этом без пафоса и без дидактики, поэтому его проза до сих пор попадает точно.

Ремарк умел писать о боли так, что она не давила, а резонировала. Его романы не оставляют ощущения безысходности — скорее ощущение, что кто-то очень точно сформулировал то, для чего у большинства не находится слов.

Поэтому называть его только «писателем о войне» слишком просто. Война у Ремарка важна, но еще важнее люди после неё: растерянные, уставшие, живые, все ещё способные любить, смеяться, пить за ушедших друзей и надеяться хотя бы на один честный день.

Три товарища

«Три товарища» — роман 1936 года, один из самых известных у Ремарка. Робби, Кестер и Ленц прошли Первую мировую войну, вернулись к мирной жизни и держат небольшую автомастерскую. Больших планов у них почти нет, иллюзий тоже, зато осталась крепкая дружба — не громкая, не показная, а такая, в которой друг за друга держатся без лишних слов. История разворачивается неспешно: через разговоры, работу, совместные вечера, случайные встречи и короткие радости. Любовь Робби и Патриции не выглядит украшением сюжета — она становится его сердцевиной. В ней много нежности, но рядом всё время стоит тревога, поэтому даже счастливые моменты кажутся особенно хрупкими. Ремарк не обещает легкого финала — он редко это делал. Но «Три товарища» остаются одним из самых тёплых его романов: про дружбу, которая держит, про любовь без громких слов и про то, как много значит человек рядом, когда мир не торопится быть добрым. Купить книгу

На Западном фронте без перемен

«На Западном фронте без перемен» — роман, с которого для многих начинается знакомство с Ремарком. Первая мировая война показана глазами совсем молодых солдат, вчерашних школьников, которых учили мечтать о будущем, а потом отправили в окопы. Вместо героического пафоса — грязь, страх, усталость и страшное взросление, на которое у них не было времени. Ремарк пишет о войне без украшательства. Его герои быстро понимают, что громкие слова о долге и славе плохо сочетаются с реальностью фронта, где каждый день сводится к выживанию. Самое сильное в романе — не отдельные сцены боя, а ощущение потерянного поколения: людей, которых война изменила раньше, чем они успели понять себя. Книга стала международным бестселлером, переведена на десятки языков и не раз возвращалась на экран. Новая экранизация Netflix получила «Оскар» как лучший международный фильм, но роман остается сильнее любой версии на экране: короткий, жёсткий, почти лишённый надежды текст о том, что война забирает не только жизнь, но и саму возможность вернуться прежним. Купить книгу

Триумфальная арка. Ночь в Лиссабоне

Сборник объединяет два романа, которые держатся на одной теме: люди, у которых отняли страну, документы и прошлое, — и то, как они живут дальше. Париж накануне войны и Лиссабон в её разгар — два города, два момента, когда потерять можно даже последнее. В «Триумфальной арке» немецкий хирург без документов спасает чужие жизни и не может спасти собственную. В «Ночи в Лиссабоне» незнакомец за бутылкой вина рассказывает свою историю — всю, за одну ночь, потому что утром уплывает пароход и второго шанса не будет. Ремарк писал о людях, которым некуда возвращаться, без жалости и без пафоса. Его герои не ждут спасения — они просто продолжают жить, и в этом есть что-то более стойкое, чем любой героизм. Купить книгу

Жизнь взаймы, или У неба любимчиков нет

У романа непростая издательская история: сначала он выходил в сокращенном журнальном варианте как «Жизнь взаймы», а позднее получил окончательную книжную версию под названием «У неба любимчиков нет». Разница в названиях хорошо передаёт настроение книги: речь не о красивой драме на фоне болезни, а о жизни, которую нельзя отложить на потом. Ремарк сводит героев в момент, когда будущее уже не кажется надежной опорой. Один человек слишком ясно чувствует близость конца, другой давно устал от собственной пустоты, и между ними возникает связь без спокойных обещаний. В такой истории любовь не лечит и не отменяет страх, но возвращает ощущение настоящего — пусть ненадолго и без гарантий. Роман звучит иначе, чем военные книги Ремарка: меньше фронтового шума, больше личной тишины перед неизбежным. Скорость, риск, болезнь и внезапная нежность складываются в историю о людях, которые пытаются прожить оставшееся время не осторожно, а по-настоящему. По мотивам романа в 1977 году вышел фильм с Аль Пачино. Купить книгу

Черный обелиск

«Черный обелиск» переносит читателя в Германию двадцатых годов — в страну, которая еще не оправилась после Первой мировой и уже движется к новой катастрофе. Инфляция, политическая злость, бедность, разговоры в пивных и тревожное чувство будущего складываются в фон, где обычная жизнь всё время кажется временной. Главный герой работает в фирме по продаже надгробных памятников, и сама профессия сразу задаёт роману горькую иронию. Рядом с бытовыми заботами, любовными историями и дружескими разговорами постоянно стоит смерть — не как трагический финал, а как часть повседневности, к которой люди странно привыкают. Ремарк пишет о межвоенной Германии без сухой исторической дистанции. В романе много сарказма, усталости и болезненной наблюдательности: герои еще пытаются шутить, спорить, любить и искать смысл, но вокруг уже слышен шум времени, которое готовит их к новой беде. Купить книгу

Искра жизни

«Искра жизни» — один из самых тяжёлых романов Ремарка. Действие происходит в конце войны, среди узников концлагеря, у которых отняли почти всё: свободу, силы, имена, надежду на нормальную человеческую жизнь. Но даже в таком мире остаётся то, что невозможно полностью вытравить, — внутренняя сопротивляемость человека. Ремарк пишет не о героизме в привычном смысле. Его персонажи держатся за жизнь не громкими поступками, а малыми жестами: поддержкой, памятью, упрямым отказом окончательно сдаться. На фоне бесчеловечной системы особенно остро звучит простая вещь: достоинство может сохраняться даже там, где человеку пытаются доказать, что он больше ничего не значит. Роман посвящен сестре Ремарка, казненный нацистами в 1943 году, поэтому личная боль автора чувствуется особенно сильно. «Искра жизни» читается трудно, но именно в такой тяжести и заключается сила книги: она говорит о надежде не как о красивом слове, а как о последнем, почти невидимом свете, который человек пытается сохранить во тьме. Купить книгу

Возлюби ближнего своего