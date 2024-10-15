Эпидемия гриппа на подходе: латвийцев зовут прививаться

Во время пандемии Covid-19 заболеваемость гриппом была ниже обычного, потому что люди больше соблюдали правила гигиены, говорят в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Но уже в прошлом году Центр объявлял эпидемию гриппа. В этом году ситуация может повториться.

«Сейчас происходит как бы навёрстывание. У людей в этот период снизился иммунитет. Иммунологическая память не такая хорошая. Мы когда-то встречались с этим вирусом, но два года [во время пандемии Covid-19] не встречались. Это дает большую вероятность того, что заболеваемость снова будет высокая в этом сезоне, как и в прошлом сезоне», — говорит глава департамента анализа рисков и профилактики SPKC Юрий Перевощиков.

В основную группу риска входят маленькие дети и пожилые люди. И если родители всё чаще стараются прививать своих детей, то пожилые люди, наоборот.

При этом опасность вызывает не сама болезнь, а её последствия.

Защититься от болезни можно разовой прививкой.

Стандартная прививка стоит около 22 евро и действует один сезон, но некоторые могут получить её бесплатно.

В этом сезоне государство закупило около 124 тысяч доз вакцины против гриппа. Получить прививку может каждый — для это стоит обратиться к семейному врачу.