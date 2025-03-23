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Эндзиньш предупреждает о госдолге: «Мы в шаге от ямы с дерьмом»

TV24 23 марта, 2025 18:14

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Столь безжалостно председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш высказался в эфире TV24 в программе Ziņu top.

Латвии неизбежно придется еще больше увеличить расходы на оборону страны, достичь 4%, а впоследствии и 5% от ВВП, о чем в последнем мониторинговом докладе об экономической и фискальной ситуации в стране заявляет Совет по фискальной дисциплине (СФД).

Председатель СФД Инна Штейнбука поясняет: геополитические факторы риска в данный момент усилены, и в дальнейшем нужно будет найти адекватный источник финансирования для обороны.

Помимо прочего Штейнбука перечислила варианты, каким образом можно найти эти средства: путем экономии, сокращения бюджетных расходов, поощрения экономического роста, чтобы увеличить налоговые поступления, а также увеличением бюджетного дефицита.

По предварительным расчетам СФД, если тратить на оборону 5% от ВВП, госдолг в 2028 году увеличится до 56,8% от ВВП, а дефицит превысит 3-процентный порог каждый год, начиная с 2025-го.

В этой связи Эндзиньш высказал следующее:

"Латвийская торгово-промышленная палата уже лет десять не углублялась в раздел расходов госбюджета. А теперь мы понимаем, что надо прийти на помощь, чтобы найти нецелесообразные расходы и профинансировать оборону. Идти тем путем, которым мы шли много лет до этого, то есть занимать деньги, покрывая таким образом потребности, больше невозможно, поскольку мы - в шаге от ямы с дерьмом. Если мы еще займем и дойдем до 60% от ВВП, ухудшатся наши кредитные рейтинги, и если мы в данный момент только за обслуживание долга платим 500-600 миллионов, то мы можем достичь миллиарда одних лишь процентов. Это огромные деньги. И выбираться из долговой ямы будет еще труднее. Если политики не найдут способы сэкономить, мы придем к очень серьезному кризису".

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