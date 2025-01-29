Елена Тонова: «Я сама создаю вокруг себя тот мир, в котором, может быть, хотела бы поселиться!»

А еще Елена пишет прекрасные книги, проводит форумы и конференции, в ее арсенале спектакли, арт-постановки, курсы, выставки, презентации…

Молодая, красивая, уверенная в себе. Елена Тонова -- это человек-оркестр. Звук -- живой. Слух -- абсолютный. Музыкальное направление -- полифония.

Книги в оркестре Елены -- это скрипки, женский бизнес-клуб -- фортепиано, а спектакли, конференции, арт-постановки и презентации -- это, наверное, литавры. Впрочем, не уверена. Возможно, музыкальные партии в этом оркестре раскладываются как-то иначе. Одно знаю точно: дирижирует своим оркестром Елена сама и подобно камертону задает ему тон.

К слову, в переносном смысле «камертон» означает «стержень, опору, основу личности». В этом вся Елена, без ее камертонов не было бы и оркестра…

Камертон 1. Маяки из детства

Все мы из страны под названием «детство». Маленькая девочка Елена была ребенком, который рано начал говорить, рано научился читать и рано столкнулся с несправедливостью в обществе.

В семь лет она написала свою первую книгу -- в тетрадке, это были 12 сказок. В 11 лет хотела отправиться в кругосветное путешествие, а с 15 лет начала работать.

-- Маяки совести и чести были заложены во мне с детства. С тех пор они не поменялись. Став взрослой, я проработала характер, свои отношения, чтобы соответствовать этим маякам, -- говорит Елена. -- Главные вопросы для меня сегодня звучат так: как ты относишься к той или иной ситуации? Как ты к ней пришел? Где оказался в итоге и почему? В целом это вопросы разрешения, которые помогают мне жить и реализовывать свои идеи...

Вектор понимания для Елены -- уважение к профессии.

-- Или ты работаешь много часов в какой-то сфере и узнаешь ее до мельчайших нюансов, или ты получаешь соответствующее образование. (Между прочим, у Елены их три: ISMA, Латвийский университет плюс театральное образование в Обществе свободных актеров. – Прим. авт.) Все, что я делаю, я делаю профессионально. Например, в свое время я открыла фотовыставку исключительно после того, как окончила фотошколу. Любую тему, к которой прикасаюсь, я сначала тщательно изучаю, а потом погружаюсь в нее с головой, -- рассказывает она...

Камертон 2. Книги для детей и взрослых

Елена Тонова -- автор нескольких очень хороших книг. Среди них как детские «Сказки про жирафика Галю», «Кот Тепа и Старая Рига», так и взрослые «Дневник безусловной любви к себе», «Прошу, выслушай», которые стали бестселлерами.

В декабре прошлого года Елена представила на суд читателей свою новую книгу «Немамам». Эта книга не имеет ничего общего с движением Childfree. Как пел Булат Шалвович: «Ах, это, братцы, о другом…» Елена поясняет:

-- Я долго думала, стоит ли мне писать эту книгу. На тему бездетных женщин существует множество шуток -- неделикатных, неуместных, оскорбительных. Когда я издала свою первую сказку про жирафика Галю, огромное количество людей начали спрашивать, есть ли у меня свои дети. Вопрос, который задавать неприлично.

Я писала сказки с позиции своего внутреннего ребенка. Но, видимо, у большинства людей их внутренний ребенок настолько забит и загнан, что осознать это не каждый способен. Я убеждена, что есть эмоциональная инвалидность, и осуждать этих людей за это не могу. В их мире вот так. А в моем -- иначе!

Речь идет даже не про пресловутый «успешный успех». Просто иногда человек идет по пути обесценивания: «А мне и не надо! А мне и неинтересно! Плевала я на ваши «порше» и Бали. Дубай -- это ерунда!» Как говорила героиня из фильма «Обыкновенное чудо»: «Я скакала за вами пять дней, чтобы сказать, как вы мне безразличны».

Не реализуя свои потребности в каком-то амплуа, женщины часто оправдывают себя тем, что это произошло потому, что они стали мамами. Образование, карьера, книги, путешествия, все прошло мимо них. А «немамы» смогли реализовать все это только потому, что у них нет детей: «Если бы были, я б на тебя посмотрела!»

Таким образом, образовалась целая армия «причинителей добра», и мы поехали в этих санях безумия куда-то на ночь… Это необъявленная война, которой не существовало до тех пор, пока не пришел какой-то человек и не начал сражение. Своей книгой я решила этим людям ответить.

Почему у женщин нет детей? Причины очень разные. В книге «Немамам» я собрала большое количество историй, которые помогут ответить на этот вопрос. Я искренне надеюсь, что мою книгу прочтут женщины, у которых есть дети. И, возможно, они смогут полюбить их еще сильнее...

Камертон 3. Бизнес и не только

В 2012 году у Елены Тоновой вместе с коллегой Денисом Тумаковым появился бизнес-клуб. Каждую среду они проводили встречи обмена бизнес-контактами. В клуб приходили люди, получали новые связи, и так продолжалось в течение трех лет.

Никаких правил и регламента не устанавливали, посещение клуба было бесплатным. Елена не планировала монетизировать свой клуб. Он был ее дорогим хобби, а еще -- местом тусовки и местом силы:

-- В какой-то момент я стала замечать, что сама прихожу в гости. Потому что в моем клубе не было правил. А когда нет правил, если их не выстроил ты, то их кто-то выстроит за тебя. Мы с Денисом пришли к выводу, что получаем не те эмоции, на которые рассчитывали, и остановили проект. Я вообще не боюсь закрывать свои проекты.

Однако, изрядно устав от огромного количества людей, я все равно продолжала быть для них перекрестком. Тем более что наши цели совпадали. Я человек, жадный до знаний, мне важно узнавать качественную информацию любого рода. Хотелось изучить финансовую и юридическую грамотность, развивать себя как личность. Мне были нужны интересные кейсы, и я стала искать классных специалистов, у которых можно поучиться. «Можешь ли провести семинар? А если не только для меня?» -- спрашивала я. Специалисты соглашались, и я стала звать на эти занятия людей. Оказалось, что то, что интересует меня, интересно многим.

Это был 2017 год. В мой клуб пришли бизнес-дамы. Мы встречались в кафе, выстраивали правила клуба, так как мне не хотелось наступить на старые грабли. Женские бизнес-клубы в то время в Риге уже существовали, я приходила к ним, предлагала сотрудничество -- я всегда за коллаборацию, чтобы не отрывать аудиторию! -- но в ответ слышала только одно: «Спасибо, не надо».

«Хорошо, -- решила я. -- Тогда буду делать это без вас». Взяла в аренду помещение. Сделала ремонт. Определила цену членства в клубе -- 50 евро в год, на что все, кроме четверых человек, сказали мне «нет».

Мы остались вдвоем с коллегой Светланой Дергачевой -- это моя правая рука, моя награда. Сидели с ней в пустом офисе и думали, как жить дальше. На 18 Ноября, День провозглашения Латвийской Республики, объявили день рождения клуба. И у нас все получилось! Мы создали разные школы: школу писателей, школу блогеров, различные курсы, мастер-классы… Взяли в аренду двухэтажный дом на улице Пернавас. И тут… грянул ковид. Мы потеряли все. Я вернула всем деньги за курсы, а от помещения на улице Пернавас отказалась.

Я вообще не люблю эту фразу: «Лена! Ты справишься!» Меня она никогда не вдохновляла. Я не буду справляться, просто оптимизирую свои расходы. А поскольку все строилось на личном общении, то я попросила членов клуба купить клубные карты. Когда я увидела эти суммы, которые мне прислали, то разрыдалась и поняла, что делаю что-то очень правильное.

К слову, во время ковида мы в нашем клубе создали программу «Ангелы взаимной поддержки». У меня на стене висела огромная карта, на которой были нанесены все наши отношения: кто кому позвонил, кто с кем съехался, кто кому и чем сейчас может помочь. Когда у всех была паника, в нашем клубе была ясность...

Камертон 4. Не-спектакль и прочие «не»

Одно из образований Елены -- актерское, а, как известно, попав однажды в лабиринт этой профессии, выбраться из него практически невозможно. Актерская профессия манит, ранит, захватывает, иногда губит.

Сейчас у Елены Тоновой есть не-актерские курсы, на которых ставятся не-спектакли.

Вас удивляет частичка «не»? Напрасно!

-- Я просто говорю правду! Потому что у меня играют не актеры и это не спектакли. Это коммерческий проект. На сцене десять человек, и все они должны получить равные минуты славы.

С точки зрения драматургии это безумно сложно. Если бы я решила писать настоящий спектакль, то так бы и сделала. Может быть, сократила бы многие сцены, которые и так они ясны зрителю. Но повторюсь, это невозможно.

Сейчас я набираю новый театральный курс -- KamЕr Tonova. Это будет наш пятый не-спектакль. Сценическую речь у нас преподает знаменитый артист и диктор Юрий Кушпело, чем я безумно горжусь. Эта та замечательная школа, которая сегодня доступна мало кому. Юрий Кушпело -- очень строгий педагог, говорит о себе: «Я диктатор». Но всем нашим актерам-любителям его диктаторство идет только на пользу!

Камертон 5. Жить нескучно!

Елена Тонова не понимает людей, которые вздыхают и жалуются: «Как скучно жить в Риге…» Елене никогда не бывает скучно! Наверное, потому, что она безумно влюблена в жизнь.

Материальное для нее не стоит на первом месте. У Елены нет культа вещей, просто есть вещи, которые она коллекционирует, -- это винтажные украшения и монеты. И еще один интересный нюанс: ей больше нравится общаться с людьми не в сетях, а в реальной жизни. Елена Тонова называет себя «недигитальным человеком».

-- Скучно жить?! Так рассуждают потребители. Тот, кто не создатель, тот, кто ищет, что кто-то его позовет и сделает ему «красиво», -- считает Елена. -- Начните создавать что-то сами, и вы увидите, как мир изменится вокруг вас! Не можешь? Страдаешь от скуки! Разберись, почему? Есть концерты, театры, музеи, выставки, которые уже созданы для тебя.

Если честно, то я иногда тоже чего-то боюсь -- боюсь, но делаю. А если не получится, то всегда считаю, что у меня будет еще один шанс. Я уверена в качестве своего продукта. Вижу результаты, вижу, как счастливы люди, которые приходят ко мне, и понимаю, что все, что я делаю, -- не зря.

Я не запрещаю себе быть разной. Вот кто-то придумал себе один вариант себя и живет с этим вариантом годами. А я разная! Во мне есть детскость, есть писатель, актриса, есть человек, который визуал, поэтому я фотографирую.

Я сама создаю вокруг себя тот мир, в котором, может быть, хотела бы поселиться. Возможно, мне хочется сыграть спектакль, хочется, чтобы за меня взялся настоящий режиссер. Возможно, мне хочется прийти в те места, где я не про успех, а про человечность… Но я являюсь тем человеком, который принимает неудобные решения, и, возможно, тем, кто делает неудобные вещи.

Я никогда не действую по шаблону. Не делаю того, что позволяет мне сделать шаг назад. Например, недавно я придумала снять клип. Если бы посидела пару дней, рассуждая о его целесообразности, то, возможно, нашла бы 500 причин, почему мне не нужно это делать. Но я уже сразу позвонила танцорам, оператору, стилистам и отправила материал. Передумывать поздно -- все мосты сожжены! Создавать точку невозврата -- это мой метод…

Елена СМЕХОВА