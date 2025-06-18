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Электричество подешевеет: с пятницы энергокабель Estlink 2 снова в строю

Редакция PRESS 18 июня, 2025 16:07

Новости Латвии 0 комментариев

Подводный кабель Estlink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, снова начнет работу. Ремонт завершён раньше срока, уже в ночь с четверга на пятницу в 1:00 кабель будет доступен для поставок электроэнергии.

Глава подразделения Estlink компании Elering Рейго Хауг рассказал, что работы прошли без серьёзных осложнений. Повреждённый в декабре участок кабеля полностью заменён: установлен резервный сегмент длиной около километра, соединённый с уцелевшими линиями. Перед включением на рынок пройдут заключительные нагрузочные тесты.

25 декабря 2024 года: Estlink 2  был оборван якорем танкера Eagle S в Финском заливе. Для восстановления энергосоединения использовали специальное многоцелевое судно Deep Cygnus с оборудованием для подводных работ. Подготовка велась с февраля по апрель, а ремонт завершили в мае—июне. Ориентировочная стоимость ремонта 50-60 млн.евро, которая поделена поровну системными операторами — Elering (Эстония) и Fingrid (Финляндия).

Мощность Estlink 2 составляет 650 мегаватт. По прогнозам Eesti Energia, его возврат должен заметно снизить стоимость электроэнергии в пиковые вечерние часы — ранее цены подскакивали до нескольких сотен евро за мегаватт-час.

Estlink 2 — второй энергомост между Финляндией и Эстонией, введён в строй в 2014 году. Кабель длиной 170 км по дну Финского залива обеспечивает двустороннюю передачу электроэнергии. Межсетевые соединения работают в обе стороны и помогают сглаживать ценовые перекосы между регионами. Когда в Финляндии электроэнергия дешевле, это снижает цены и в Эстонии, и в Латвии, особенно в часы пикового спроса. Но если в Финляндии цены высокие, они могут подтягивать вверх и счета потребителей стран Балтии.

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